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證交所：台積電、鈺齊-KY 將於18日除息 大盤指數共蒸發28.85點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

臺灣證券交易所15日公告，台積電（2330）、鈺齊-KY等二檔股票將於18日除息，其中，台積電發行市值將減少約907億元，占發行量加權股價指數約28.73點，合計二檔股票除息後，加權股價指數將蒸發約28.85點。

證交所表示，有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導 」的市場公告。

證交所自編的發行量加權股價指數的基值，是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數連續性，計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值 × 100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，不影響股價指數。

但在遇到採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，發行股數不變，股價卻因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同影響。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效的重要指標。

股價指數 股票 除息

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