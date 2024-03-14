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元大金財報／每股配1.3元股利、創歷來次高 現金殖利率超3.6%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大金控（2885）今天董事會通過去年盈餘分派每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高。元大金控。圖／元大金控提供
元大金控（2885）今天董事會通過去年盈餘分派每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高。元大金控。圖／元大金控提供

元大金控（2885）今天董事會通過去年盈餘分派每股配發1.3元股利，創歷年股利水準次高，比上年度股利增加約36%，股利配發率並回升到62%以上的相對高水準，每股1.3元股利其中包含現金股息每股1.1元，股票股利0.2元，以元大金14日收盤價30.3元計算，現金股息殖利率為3.63%。

元大金控2023年全年稅後純益265.66億元，年增23.8%，每股稅後純益（EPS）為2.09元。上年度雖因投資未實現評價損失影響淨值項下其他權益減損限縮股利發放，但元大金當年股利配發率仍有55%的水準，符合其對股東承諾的穩定股利政策，而雖然相關減損去年財報有所迴轉增加可分配盈餘，但元大金維持穩定股利政策，仍以當期盈餘做分配為原則，因此股利配發比率雖有提高，但仍與其原本的股利政策分配比率範圍相差不多，回升到62%多，但股利分配率提升下，股利的增加幅度也因此大於獲利增幅，也算多回饋股東，同時也維持現金股息為主、搭配股票股利的原則不變，滿足機構法人、一般股東需求。

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