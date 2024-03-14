電纜股也熱！大山盤中漲停鎖死 大亞爆量漲幅近3%

重電股華城（1519）今（14）日盤中大漲衝破600元，電器電纜股大山（1615）也向上衝高，股價盤中亮燈鎖死，華新（1605）、華榮（1608）漲幅逾3~4%，大亞（1609）爆出超過7萬張大量，盤中漲幅逾2%。

大亞去年獲利來到高峰，每股稅後純益（EPS）3.91元，較2022年EPS 1.24元大幅增加，主要是去年上半年受惠業外投資的保瑞（6472）、穎崴（6515）兩檔股票大漲，認列金融評價利益，貢獻不少獲利，另一方面，電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，讓在手訂單滿檔，生意保持暢旺。

大亞也持續布局太陽能、儲能領域，目前大亞的太陽能電廠總裝置容量已超過212MW，未來還有志光二期、三期與心忠二期、雲林等大型案場，最快2026年、最晚2027年能達到500MW的目標。儲能方面，若未來太陽能電廠總裝置容量達到500MW，儲能完成180MW，每年能為大亞帶來10億元收益。

大山（12）日公告去年財報，全年稅後純益達5.25億元，年增21.65%；每股純益（EPS）3.21元，較2022年EPS 2.9元成長10.68%，主要因該年有子公司昕邑建設的建案認列，貢獻約EPS 1元以上，但本業獲利也創下歷史新高紀錄。

大山表示，去年以來的成長動能來自台電強韌電網計畫對線纜汰舊換新需求，另外，政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，也大量帶動線纜需求，推升去年營運繳出漂亮成績單。