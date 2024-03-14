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佳世達股臨會通過明基醫院赴港申請掛牌 加速成長動能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
佳世達今日召開股東臨時會決議通過，子公司明基醫院集團公司至香港證券交易所申請首次公開發行股票及掛牌上市案。佳世達／提供
佳世達今日召開股東臨時會決議通過，子公司明基醫院集團公司至香港證券交易所申請首次公開發行股票及掛牌上市案。佳世達／提供

佳世達（2352）今（14）日召開股東臨時會決議通過，子公司明基醫院集團公司（BenQ BM Holding Cayman Corp.，簡稱BBHC）至香港證券交易所（簡稱港交所）申請首次公開發行股票及掛牌上市案。

明基醫院旗下目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型綜合醫院，並投資廣西貴港東暉醫院，是佳世達醫療事業版圖中最大的事業體。由於最能貼近第一線醫、護、病患需求，也是引領集團醫療布局方向的領頭羊。

南京明基醫院、蘇州明基醫院持續建設以人為本、以服務為核心的智慧醫院，2024年2月分別通過審核，成為南京市第二家、蘇州市第一家通過中國互聯互通四級甲等的民營醫院，象徵具備高度的智慧醫院資訊系統整合成熟度、具有和全院資訊共享的水準。

南京明基醫院也是南京市唯一的民營三級甲等醫院，2023年獲得艾力比全國社會辦醫單體醫院100強第8名；蘇州明基醫院則已通過國際JCI評鑑和三級醫院評鑑，兩家明基醫院的年服務量已超過200萬人次。

佳世達指出，明基醫院上市後可透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構，進一步擴大醫院規模，增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等項目，上市交易也可有效提升業界能見度、吸引優秀人才加入；佳世達強調，明基醫院上市有利於增加集團營收及獲利，為股東追求最大利益。

佳世達 明基醫

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