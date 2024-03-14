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達爾膚去年淨利4.2億元、EPS 9.43元 第4季配現金2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
達爾膚13日公告2023年營運成果，去年全年營收新台幣11.4億元、年增23%；稅後淨利4.2億元、年增25%，每股稅後純益9.43元。圖為達爾膚董事長吳奕叡／聯合報系資料照
達爾膚13日公告2023年營運成果，去年全年營收新台幣11.4億元、年增23%；稅後淨利4.2億元、年增25%，每股稅後純益9.43元。圖為達爾膚董事長吳奕叡／聯合報系資料照

達爾膚（6523）13日公告2023年營運成果，去年全年營收新台幣11.4億元、年增23%；稅後淨利4.2億元、年增25%，每股稅後純益（EPS）9.43元。

達爾膚董事會決議，配發第4季現金股利每股2元，累積全年度共計發放現金股利每股10元，以13日收盤價計算，現金殖利率6.25%。

達爾膚表示，2023年營運表現優異，海內外市場拓展有成，各通路皆有雙位數成長。在成本及費用控管得宜下，全年毛利率表現達72%，營業利益率43%，毛利、營業利益雙雙創下歷史新高。全年稅後淨利4.2億元，EPS 9.43元，

2024年達爾膚將持續秉持「高效、低敏、永續」的初心，開發領先概念的保養品，拓展品牌市場及不同領域的潛在消費客群，邁向成為亞洲醫美保養領導品牌前進。

股利 達爾膚

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