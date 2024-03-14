和泰車去年狂賺4個股本+配息20元 投資人樂股價盤中站上660元

國內車市龍頭和泰車（2207）超狂，去年硬是賺了4個股本，EPS 達41.03元，和泰車董事會決議每股配發20元現金股利，今天一開盤表現強勁直接站上660元，漲幅一度達1.5%，買盤還持續增加當中。

和泰汽車蟬聯2023年汽車銷售寶座，旗下代理3大品牌TOYOTA、Lexus、及HINO年銷售總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭，並開創集團移動服務全新時代，全面推升和泰車去年營收、獲利衝高，一掃前一年受防疫險波及的陰霾。

和泰車2023年營收為收入2,794.8億元，年增率13.71％，稅後純益不僅轉虧為盈還達到228.6億元，狂賺4個股本，EPS41.03元。

去年獲利寫下佳績，主要受惠擺脫疫情，汽車供應鏈恢復正常，Lexus下訂單的客戶都在等新車到來，進口車大量到港以致全年銷售台數共30,065台，年增率55.6%，且 TOYOTA+Lexus全年銷售台數159,175台，年增率也達到11.5%，使本業及經銷商獲利均增加。

關係企業方面，國瑞販賣台數也全面成長（主要為Altis及日野車），營收及獲利表現亮眼，亦挹注和泰全年成果。和潤（6592）受惠於分期業務持續顯著成長，整體應收帳款淨額持續累積；和運因總保有資產增加，致整體營收獲利增加，以上均有貢獻母公司獲利。

另外，產險揮別防疫險虧損陰霾後，除穩定獲利外，也有投資收益增加帶動營收及獲利表現；集團小金雞車汽車零組件大廠車美仕因國內外需求訂單表現出色，獲利挹注寫下佳績。

展望新年度，和泰集團持續以 MaaS 為願景，滿足顧客的「移動需求」。抱持著「think Amazing」的思維不斷創新，創造集團移動服務全新時代，實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do Impossible」。

2024年雖全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰汽車預估全年市場仍有45萬台以上的水準。2024年三個品牌將挑戰合計17萬台以上、市占率37.8%的新高銷售目標。