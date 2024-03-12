股息亮眼！新產攻漲停 旺旺保、台產股價上揚
挺過防疫險風暴，產險業2023年獲利豐收，新光產險昨（11）日董事會通過每股配發4.99元現金股利，創下歷史新高，股價今（12）日向上跳空鎖死，帶動旺旺保（2816）、台產（2832）、中再保（2851）等股價上漲，旺旺保盤中漲幅逾3%。
新產（2850）董事會昨日通過去年財務報告，2023年營收199.38億元，稅後純益29.14億元，較2022年稅後純益20億元，年增45.4％，每股稅後純益（EPS）達9.22元，皆創下歷史新高。新產董事會也決議通達6.93過每股配發4.99元現金股利，配發率達54.1%，以今日漲停價79.2元估算，現金殖利率仍有6.3%。
產險今年1月稅前淨利為29億，比去年同期增17億，主因和承保利益及財務投資利益增加有關。其餘股利方面，中再保則於日前宣布每股配發1.4元現金股利，為近五年次高，配發率53.6%，以今日盤中高點24.55元計算，現金殖利率為5.7%。
新產股利利多除了激勵新產開盤漲停鎖死，也帶動其餘產險類股股價點火走強，台產盤中漲至28.5元，漲幅逾3%，旺旺保、中再保盤中也有超過2%的漲幅。
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