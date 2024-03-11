金融股元月大賺 開發金、國泰金、中再保盤中勁揚

台股今（11）日受台積電（2330）下跌影響開低，盤中最低一度達19,659.57點，其中金融股逆勢抗跌，金管會統計，2024年元月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘，首度衝破千億元，為史上同月最佳戰績，開發金（2883）早盤股價上漲逾3%，國泰金（2882）漲幅逾1%，而產險業的中再保（2851）、旺旺保（2816）盤中分別強漲超過5%和3%。

金管會公布金融業2024年元月獲利，三大金融業中，銀行業獲利599.8億元最賺，年增18%，而保險業更較去年同期虧轉盈、賺347億元，其中壽險業賺318億元終結連二黑，產險業賺29億元則是近五個月單月高點。銀行主管表示，各銀行財管商品熱賣帶動手續費收入成長，投資和其他淨收益增加也貢獻獲利。

開發金2月自結獲利28.05億，與前月相當；前兩月獲利累計56.14億元，年增2.6倍，EPS 0.34元。子公司凱基人壽2月獲利14.35億元，年增5.8倍，前兩月累計獲利30.14億元。

國泰金2月稅後純益109.9億元，累計稅後純益203.9億元，年增3.78倍，EPS為1.41元，旗下銀行、證券及投信累計獲利均續創新高。國泰人壽2月稅後純益75.2億元，累計純益122.4億元；國泰世華銀行2月稅後純益31.5億元，累計稅後純益71.2億元，年成長15%。

保險方面，中再保日前公布股利政策，每股配發1.4元現金股利，去年中再保則隨著防疫保單之亂落幕，獲利表現回溫，2023年獲利20.89億元，每股純益2.61元，近5年僅次逾2021年的每股3.5元。