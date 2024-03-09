股海自由行／人工智慧掀狂潮 次族群將接棒演出

AI狂潮自去年以來席捲全球，以輝達（NVIDIA）為首的AI供應鏈股價漲幅令人瞠目結舌。儘管股價漲多可能隨時引發獲利了結賣壓，但現今的AI狂潮確實有強勁基本面支撐，因為我們見到NVIDIA自去年5月以來始終繳出令人驚艷的財測。

生成式AI快速進展，從去年只能生成出文字、圖片與音樂等，如今更能夠生成出影片。首支導入生成式AI的智慧型手機，不僅展示出令人驚艷的功能，更激發出市場換機需求。由此可見AI狂潮並非海市蜃樓，而是正在展現其變現的能力。

NVIDIA股價自去年5月公布優於預期的財測後開始飆漲，從200-300美元大漲至今的900美元以上，主因NVIDIA已從過往一年EPS賺5美元躍升至25美元以上，意味生成式AI需求大爆發，帶動全球科技巨擘正處於「AI先買先贏」的軍備競賽階段，NVIDIA正在獲利爆發階段。

儘管NVIDIA股價漲幅驚人，其預估本益比卻從起漲前的60倍降至目前的30倍左右，反映股價的上漲主要來自盈餘的增長，稱不上股價泡沫。相比1999年的網路狂潮，如今的AI狂潮只能算是在當年多頭的中段位置，因為當時的多頭指標股思科（Cisco）本益比最高來到100倍才開始崩盤。

2022年底OpenAI推出ChatGPT後，市場見識到生成式AI幾乎能夠生成所有類型的內容，包含文字、圖片到音樂等。如今生成式AI第二波熱潮來自能夠開始生成影片，OpenAI、Google、Meta等科技巨頭近期紛紛推出更先進的生成式AI模型，如Sora、Lumiere、Emu Video等，這些模型不僅能夠生成高度逼真的影片，還具備融入多種風格和場景的能力。

最新的生成式AI模型，如OpenAI的Sora，具有令人驚艷的文字生成影片效果。不僅能夠理解用戶的文字提示，生成充滿情感且場景豐富的影片，還能在一支影片中創建多個鏡頭，保留角色和視覺風格；Google的Lumiere則將文字和圖片轉換成影片，甚至改變影片視覺風格，局部替換元件，為使用者提供更多的創意空間。

Meta的Emu Video讓用戶能夠根據文字和圖像輸入生成影片剪輯，預計將應用在Facebook和Instagram等平台上。這些生成式AI模型的應用不局限於影片生成，還包括文字到圖像的生成，如OpenAI的DALL-E3，使得影像處理和內容創作變得更加靈活，為各種產業提供了更多可能性。

除了生成式AI模型進展速度的一日千里之外，首度搭載強大生成式AI功能的AI手機正式問世。三星電子的Galaxy S24加入最夯的生成式AI技術並展現出令人驚艷的多項功能，「通話即時翻譯」功能將可實現通話中雙向即時語音和文字翻譯。「筆記智慧助理」功能，可一鍵自動排版筆記內容，智慧生成大小標點與列式符號等設計，並快速摘要重點，讓筆記瞬間變得井然有序。

Galaxy S24今年1月上市後造成熱賣，在台灣、南韓、印度與荷蘭等國銷量都較前一代Galaxy S23顯著增加，顯示出消費者對AI手機的強勁需求。三星也預估Galaxy S24系列銷售量有望較上一代成長三成。

伴隨AI狂潮起飛、全球資金亦持續在追逐AI狂潮下的受惠個股。AI股依然是投資組合的標準配備，並以能夠顯著受惠AI伺服器規格升級的次族群為主，諸如GPU先進製程代工、散熱模組、PCB、導軌等。擔憂股價漲多的投資人，建議可布局今明兩年獲利顯著增長、且評價落在本身過去五年平均以下者為首選，包含網通與光通訊。（作者是凱基投顧董事長）