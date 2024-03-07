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追求 ETF 長期投報率 專家建議用這檔市值型 ETF 搭配金融債 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近日台股屢攻萬九，多檔台股 ETF 成為人氣焦點，針對投資人心心念念，股市這麼高，ETF 是要選高股息還市值型？或要先冷靜轉向債市比較穩？國泰投信ETF研究團隊建議投資人把眼光放遠，利用市值型 ETF 搭配債券型ETF，同步建構股債雙部位，穩住資產布局，國泰旗下兩檔 ETF 如：國泰台灣領袖50（00922）及國泰10Y+金融債 ETF（00933B），就是股債神隊友，兩檔都將於3月18日除息，最晚買進日是3月15日。

國泰投信表示，儘管市場上高股息 ETF 廝殺熱烈，但建議投資人回到投資初衷，思考自己的投資目的，是要著重配息的現金流，還是比較在乎投資的長期報酬率，若是後者，則建議將資產布局於市值型 ETF，因為市值型 ETF 追蹤高市值公司，代表其具備長遠資本增值的潛力，會隨市場的表現而增值，國泰台灣領袖50（00922） 是國泰投信去年推出的旗艦台股市值型 ETF，基金追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，訴求以市值代表性出發，同時考量企業低碳轉型應對能力，精選50檔台股領袖級企業做為投資標的。

00922成分股橫跨多個產業，包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費，隨著資金在不同產業輪動，投資組合都有機會抓住利多，適合作為核心資產、長期配置，且價格相當親民，單張入手價約1.8萬（3月6日收盤18.42元），目前第一大持股為台積電，占比約3成，國泰投信認為，今年AI科技類股將引領大盤表現，基金表現後市受到看好。

另一檔債券 ETF 的人氣王國泰10Y+金融債 ETF（00933B），自去年10月19日掛牌以來，因價格便宜，每張約1.6萬元，是小資族搭配00922的神隊友，且00933B因是首檔有月月配息搭配收益平準金的債券 ETF，成分債券聚焦世界金融巨頭，上市後迅速竄升成為債券 ETF 市場新星，成立不到半年送件追募兩次，目前基金規模截至3月6日達高達新台幣431億元，而從2月以來，投資人數成長幅度更周周稱霸所有債券 ETF，再創市場話題。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，去年底聯準會 FOMC 會議，官員暗示升息已經結束，市場利率高點大概差不多就在目前的水位，殖利率要再往上彈升的機率較低，投資人可藉近期震盪時伺機入場，國泰10Y+金融債 ETF（00933B）追蹤指數「彭博10年以上美元金融債券指數」的主要持股大多是 G-SIBs 全球系統性重要大型銀行，意思就是大到不能倒的銀行，具備更高監管標準的資本要求，足夠因應市場風險，代表其財務體質極具韌性，00933B已公告3月配息金額，新投資人每周持續湧入。

ETF 國泰

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