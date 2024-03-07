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升息告終與 AI 發酵 瀚亞：台股多頭行情有望延續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台美股市在停止升息後的表現。（資料來源：Bloomberg）
台美股市在停止升息後的表現。（資料來源：Bloomberg）

台股不斷寫下新高，受惠於聯準會升息即將告終，加上AI話題持續發酵，多頭行情有望延續。法人表示，根據前二次停止升息的經驗，美股與台股都有不錯的表現，而此波升息循環看起來已結束，不確定性已降溫，市場轉趨樂觀之際，投資人應把握股市拉回時機進場。

根據 Bloomberg 統計，前二次停止升息的時間點落在2006年與2008年，美國標普500指數在升息告終後的六個月與一年平均漲幅為14.05%與23%，而台股同期間表現更優於美股，平均漲幅分別為14.25%與28.65%。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，儘管全球總經數據好轉訊號不明顯，但全球主要產業庫存修正階段已到末端，升息步調可能終止；美國因勞動市場持續緊俏，經濟狀況較為穩定，且地緣政治風險也逐漸淡化，惟短期受到資金過度集中在AI族群，漲多後容易面臨獲利賣壓，預期會造成全球股市持續震盪。

鄭行甫表示，新應用AI話題成為市場關注焦點，美股激勵台股走勢於今年創下新高，惟短線上資金輪動較快速，尤其台灣AI股今年開年大漲後開始回檔整理，但中長期來看，仍相對看好散熱、PCB、CCL、ASIC 等產業。

經濟走緩下，精品時尚業需求降溫，但平價快時尚卻崛起。鄭行甫說，快時尚龍頭品牌 Uniqlo 在全球展店速度快，加上優異的財報，激勵股價走勢至新高；由此可知，消費者對平價快時尚的需求增速相當快，消費降級之際，有利於平價快時尚的紡織供應鏈，而台灣紡織在全球具一定優勢，有望從中受惠。

升息 台股 快時尚

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