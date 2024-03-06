股利利多發酵 台新金、遠東銀領軍金融股上漲
繼遠東銀（2845）公布其股利配發率直衝98%多，台新金（2887）也在5日法人說明會中表示今年配發的股利會相當有競爭力，在遠東銀、台新金的股利利多發酵下，今（6）日金融股股價紛紛上揚，台新金盤中漲幅逾2%，遠東銀、旺旺保（2816）、開發金（2883）漲幅逾1%。
14家金控去年全年大賺3,653億元，年增將近三成，其中6家金控創新高，市場期待股利發放，台新金總經理林維俊強調，今年台新金股利會相當有競爭力，並且會建議董事會維持過去的配發比例，也就是55%現金股息、45%股票股利。對於整體配發率，林維俊相當樂觀。因為台新不但獲利本身沒有問題，且還有未用完的併購保德信人壽產生的廉價購買利益。
台新金5日公布去年營運成果，稅後純益146億元，每股稅後純益1.01元，股東權益報酬率7.78%，每股淨值13.57元；主要獲利來源台新銀行去年稅後純益達149.17億元，創歷史新高。
開發金2023年全年累計稅後純益189.62億元，年增16%，每股稅後純益（EPS）為1.13元，由於主管機關已解釋，當年度獲利可以不受上年度仍有未實現評價損失餘額影響，可做盈餘分配，因此開發金不僅確定會發股利，以過去慣例估算可能每股以現金股息為主並可望有0.5元到0.6元以上的水準。
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