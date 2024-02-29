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美國企業產能擴增、將推升經濟成長 多重資產優勢浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
收益增長多重資產組合優勢。(資料來源：Bloomberg；兆豐投信整理；資料統計期間為2013/11/29-2023/11/30。收益增長多重資產組合回測投組權重以40%彭博全球投資等級企業債指數+40%MSCI AC世界指數+20%彭博美國可轉換債所組成。全球投等債以彭博全球投資等級企業債指數為參考、全球股票以MSCI AC世界指數為參考、新興債以彭博新興市場美元債指數為參考。)
收益增長多重資產組合優勢。(資料來源：Bloomberg；兆豐投信整理；資料統計期間為2013/11/29-2023/11/30。收益增長多重資產組合回測投組權重以40%彭博全球投資等級企業債指數+40%MSCI AC世界指數+20%彭博美國可轉換債所組成。全球投等債以彭博全球投資等級企業債指數為參考、全球股票以MSCI AC世界指數為參考、新興債以彭博新興市場美元債指數為參考。)

受益於美國通膨放緩及金融政策，消費品需求激增，製造業新訂單速度增長，廠商對未來樂觀情緒飆升，目前來到2022年初以來最高水準。隨著企業產能的擴增，員工薪資亦隨之上升，有助推升美國的經濟景氣走勢。兆豐投信看好經濟有望復甦，跟隨景氣變化尋找投資亮點，即將發行兆豐收益增長多重資產基金，3月18日起開始募集，募集日期為3月18至22日。

兆豐投信表示，以兆豐收益增長多重資產基金為例，該基金網羅美國、日本、台灣、韓國及印尼，成熟及新興國家，最具成長爆發力與主題商機的成長股，精選具長期增值能力，同時降低波動風險，預期在2024年市況中，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的金融商品。

看準多重資產基金的投資優勢，兆豐收益增長多重資產基金採取多元化的投資策略增加收益，透過總經模型來配置最適投資組合，而根據歷史資料顯示，多重資產的投資組合有高報酬低波動的特性。

兆豐投信表示，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，可享有穩健性及收益率的契機，同時，升息循環步入尾聲，未來轉向降息時，利率偏下行，有利債券價格走升，後續可望持續受惠，建議把握相關美國投資等級債投資契機，透過一檔進可攻退可守的基金，滿足投資人收益需求。

兆豐收益增長多重資產基金掌握三大優勢，包含：1.動態增益，動態配置最適投組；2.重視收益，滿足收益增長需求；3.攻守兼備，當獲利機會出現，可分配較多有利資產，當風險增加，可調配較穩定的資產防守。該檔基金保管銀行為元大銀行，將發行新臺幣、美元二種幣別，同時有累積型及配息型，期能滿足投資人靈活運用資金的需求。

兆豐收益增長多重資產基金小檔案。(資料來源：兆豐投信整理)
兆豐收益增長多重資產基金小檔案。(資料來源：兆豐投信整理)

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