美國企業產能擴增、將推升經濟成長 多重資產優勢浮現

受益於美國通膨放緩及金融政策，消費品需求激增，製造業新訂單速度增長，廠商對未來樂觀情緒飆升，目前來到2022年初以來最高水準。隨著企業產能的擴增，員工薪資亦隨之上升，有助推升美國的經濟景氣走勢。兆豐投信看好經濟有望復甦，跟隨景氣變化尋找投資亮點，即將發行兆豐收益增長多重資產基金，3月18日起開始募集，募集日期為3月18至22日。

兆豐投信表示，以兆豐收益增長多重資產基金為例，該基金網羅美國、日本、台灣、韓國及印尼，成熟及新興國家，最具成長爆發力與主題商機的成長股，精選具長期增值能力，同時降低波動風險，預期在2024年市況中，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的金融商品。

看準多重資產基金的投資優勢，兆豐收益增長多重資產基金採取多元化的投資策略增加收益，透過總經模型來配置最適投資組合，而根據歷史資料顯示，多重資產的投資組合有高報酬低波動的特性。

兆豐投信表示，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，可享有穩健性及收益率的契機，同時，升息循環步入尾聲，未來轉向降息時，利率偏下行，有利債券價格走升，後續可望持續受惠，建議把握相關美國投資等級債投資契機，透過一檔進可攻退可守的基金，滿足投資人收益需求。