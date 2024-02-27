台股再攻上萬九！台積電開700元 市場聚焦 MWC 開展

台股今（27）日開盤指數為18,964.49點，上漲16.44點。台積電（2330）開盤價為700元，上漲2元。台股早盤再攻萬九，高點一度來到19,018點。

群益投顧表示，從2月17日開始呈現股匯市脫鉤的狀態，新台幣淪為最弱亞幣，不利於台積電、AI概念大型股、高價股的走勢。大盤只要能維持高檔震盪表現，資金未轉進AI龍頭和大型權值股，仍可以期待中小股的投機行情。短打敢於大漲表態的個股，但也要嚴設破線停損，一旦強勢股回檔不可輕易嘗試低接。。

操作題材可留意：

1. MWC開展，市場重新聚焦IC設計─市場聚焦AI PC、AI手機和AI Pin等生成式AI裝置；點名七檔IC設計，積極卡位Ai Pin商機，昇佳、驊訊、鈺太、原相、矽統、鈺創、智微；矽統擬發3.8元(0.3元股利、減資35%)。集團股則以聯發科、神盾為指標股；神盾可望在周四結束處置，股價再度達300元。

2. 汽車零組件有望啟動落後補漲─中國大陸2月23日召開的中央財經委員會議中指出，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新。陸股的汽車整車概念持續活躍，有利帶動台商概念的汽車零組件~東陽、堤維西、耿鼎、倉佑、宇隆、帝寶、永新-KY。

周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,069.23點，下跌62.27點、跌幅0.16%，S&P500指數下跌0.38%，那斯達克指數下跌0.13%，費半指數上漲0.27%。台積電ADR漲跌%，較台北交易溢價%。台積電ADR上漲0.9%，收在130.64美元，較台北交易溢價18.1%。

美股主要指數漲跌不一，Gemini風波使Alphabet大跌4.4%。隨著AI轉向邊緣運算，ARM的技術被視為不可或缺，華爾街最大多頭Rosenblatt證券將ARM目標價上調至180美元,漲逾9%。美光上漲逾4%，表示，HBM3E的功耗將比競爭對手產品低30%。理想汽車漲18%，去年第4季收入和利潤大增；特斯拉漲3.87%。

三大法人周一集中市場合計買超35.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超50.5億元，投信賣超30.8億元，自營商（自行買賣）買超28.7億元，自營商（避險）賣超12.9億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.04億元偏多部位，自營商則布局0.2億元偏多部位。自營商未平倉偏多部位增至3.76億元，偏多格局未改；外資籌碼未變，整體金流表現中性偏多。選擇權未平倉部分，2月W4週選賣權最大未平倉仍為18,700點，買權最大未平倉仍為19,100點，最大OI區間中性。

期貨方面，外資夜盤加碼955口多單，日盤則加碼2,447口多單，未平倉淨多單大增至7,628口；十大特定法人減碼 78口多單至4,824口。外資上周五夜盤、周一日盤追高加碼做多，有利指數創高。後續留意外資可能將延續區間操作手法，逢高獲利了結，待指數拉回後再次做多。十大特法部位未變，未平倉多單仍維持近 5,000 口的基本部位，中性偏多看待。

周一台指期呈萬九之下的高檔震盪格局，外資逢高續買期現貨，十大特法仍持有近5,000口的期貨多單基本部位，散戶指標由1.48%降至-10.37%，顯示散戶逢高做空，整體籌碼仍為偏多格局。電設指呈五日線、月線收斂格局，今日若能站穩月線，向上突破五日線再啟攻勢，有望為台指提供續漲動能。另留意台指能否在五日線向上靠攏後，再起攻勢突破萬九大關。