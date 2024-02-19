台積電短期還有利多上漲？ 她直言：不無可能…害怕單壓可買0050、006208、00850！

上班前碎碎念系列

由於上週六補班日女子已經先分享了想法，加上美股週末沒開盤所以今天女子的看法跟上週六分享的一致。

大抵上，由於台積電ADR-1.81%，很可能成為今天影響台股的重點格局，而短期內會不會再有利多上漲？由於台積電日本熊本廠有進度超前的好消息，女子覺得不無可能。

如果覺得「單壓台積電」個股風險高的朋友...

女子會建議從0050、006208或00850相對低價的市值型產品下手（不過再次小提醒，雖然0050跟006208追蹤指數相同，但是持股比重上0050持有台積電大於006208喔），另外00850女子也覺得是「季配息、ESG、市值型」裡面我會考慮的標的，原因跟女子先前說的一樣：我不是追求「高股息」的人（而且高股息ETF原則不會納入台積電），可是「追求成長性」是女子現在人生階段最重要的目標，那麼00850就會是很好考慮的選擇。

如果00850的「季配息」是大家有疑慮的點，也有「連結基金」可以買，也就是可以選「累積型」直接就不配息，但如果要買「連結基金」的朋友，女子就建議大家要留意現在各大銀行、證券商幾乎都看齊FundRich基富通證券或鉅亨買基金這類基金平台，「不收」信託管理費、定期定額、單筆買也都是0手續費。

至於債券市場跟日本股市，大家可以參考上週六女子的分享喔！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。