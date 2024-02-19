快訊

德德被爆曾參加凱渥舞蹈培訓半年 父鄭運鵬曝出道計畫進度

百萬網紅員旅車禍！「肥大叔」控對方酒駕 警方調查結果曝光

美股今晚不開盤！因為要慶祝「他」生日 美債市也休一天

台積電短期還有利多上漲？ 她直言：不無可能…害怕單壓可買0050、006208、00850！

聯合新聞網／ 碎念女子
台積電。（路透）
台積電。（路透）

上班前碎碎念系列

由於上週六補班日女子已經先分享了想法，加上美股週末沒開盤所以今天女子的看法跟上週六分享的一致。

大抵上，由於台積電ADR-1.81%，很可能成為今天影響台股的重點格局，而短期內會不會再有利多上漲？由於台積電日本熊本廠有進度超前的好消息，女子覺得不無可能

如果覺得「單壓台積電」個股風險高的朋友...

女子會建議從0050、006208或00850相對低價的市值型產品下手（不過再次小提醒，雖然0050跟006208追蹤指數相同，但是持股比重上0050持有台積電大於006208喔），另外00850女子也覺得是「季配息、ESG、市值型」裡面我會考慮的標的，原因跟女子先前說的一樣：我不是追求「高股息」的人（而且高股息ETF原則不會納入台積電），可是「追求成長性」是女子現在人生階段最重要的目標，那麼00850就會是很好考慮的選擇。

如果00850的「季配息」是大家有疑慮的點，也有「連結基金」可以買，也就是可以選「累積型」直接就不配息，但如果要買「連結基金」的朋友，女子就建議大家要留意現在各大銀行、證券商幾乎都看齊FundRich基富通證券或鉅亨買基金這類基金平台，「不收」信託管理費、定期定額、單筆買也都是0手續費。

至於債券市場跟日本股市，大家可以參考上週六女子的分享喔！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 台積電 台股 季配息

延伸閱讀

00919今年還可配發三次0.55元以上！ 專家：過去除息前均利多放量上漲

00940元大月配息ETF募集價10元！ 專家：錯過只能等到4月屆時股價不一定

00929連兩個月配息加碼18％…穩定又能拿出報酬率！ 專家：官股也愛買超44億

00919股價破22元了還適合買入嗎？ 他：「就是現在」進場殖利率還有9％多

相關新聞

台積電短期還有利多上漲？ 她直言：不無可能…害怕單壓可買0050、006208、00850！

由於台積電ADR-1.81%，很可能成為今天影響台股的重點格局，而短期內會不會再有利多上漲？

台股高點震盪 盤面聚焦中小型個股輪動 台積電跌9元開674元

台股今（19）日開盤指數為18,561.04點，下跌46.21點。台積電（2330）開盤價為674元，下跌9元。

台股創新高後 短線需留意是否有過熱現象

安聯投信台股團隊表示，台股新春開紅盤大漲，驅動大盤上漲因子，主要為美股、AI主題和部分科技股重要指標在農曆年期間大漲後、...

近八成美股企業2023第4季獲利優於預期 平均約成長5%

富蘭克林證券投顧表示，近期美國經濟保持穩健，就業市場亦保持強勁，持續強化市場對美國經濟應不會陷入衰退的信心，然而，美國通...

台股四大利多齊聚 多頭添柴…第1季有望攻萬九

台股受惠台積電ADR溢價超標、美超微與安謀（Arm）等本波AI領漲股有望擠進全球ETF投資名單、輝達（NVIDIA）21...

獲利穩定族群 買盤青睞

揮別兔年、龍年報到，台股金龍年走勢備受期待，證券專家昨（18）日預期，農曆年開紅盤之後，在資金重新回流之下，基本面表現仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。