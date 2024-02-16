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台股攻上萬八 元月定期定額買股金額衝破百億元大關

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股總統大選過後上演V型反轉戲碼，最高一度攻上萬八關卡，散戶投資人跟隨外資進場共襄盛舉，臺灣證券交易所統計，元月定期定額買股金額衝上百億元大關，達104.0億元，改寫單月歷史新高紀錄。

台積電（2330）法說對於今年半導體展望正向，加上輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等人工智慧（AI）多頭指標走強，緩解美聯準會（Fed）3月不降息氛圍，台股在總統大選後，遭外資錯賣壓低後，不但立即收復失土，並一路強軋空方攻上萬八關卡。

雖然台股元月在高檔劇烈震盪後收小黑，但看好半導體景氣復甦可期，以及AI伺服器出貨漸入佳境，外資自台積電法說後啟動強力回補，存股族亦抱持長期投資的正確心態，於定期定額買股等投資方面延續扣款動作。

證交所最新資料顯示，元月定期定額買股金額攀升至104.0億元，連二月增加，相較2023年2月50.6億元相對低點，呈現倍增狀況，亦為該業務自2017年元月正式上路以來，達到一個新里程碑，並成為穩定台股的一股新興力量。

台積電 台股 散戶投資人

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