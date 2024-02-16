旭然受惠政策利多+元月營收創史上次高 股價一度攻頂

旭然（4556）受惠政策擴大再生水使用範圍，同時水利署計畫於2026年前興建11座再生水廠，有助旭然工業液體過濾設備業務、以及工程系統組裝業務接單表現。再加上，台灣、美國等地區主要客戶工業液體過濾耗材固定訂單需求，維繫整體產能稼動率表現。

旭然今（16）日股價表現強勁，盤中股價一度攻頂，來到33.2元。旭然甫公告的元月營收也寫下佳績，單月合併營收7,326萬元，年增85％，創下歷史次高。主要反映半導體客戶純水系統交貨開始認列及再生水過濾系統等已陸續分批出貨貢獻。

《再生水資源發展條例》已修正擴大再生水使用範圍，於今年2月1日起每日計畫用水量達2萬噸以上開發單位，其工業用水須使用至少50％系統再生水，此規範帶動半導體、電子產業等公司擴建新廠時對於過濾相關設備需求放大，為旭然旗下工業液體過濾設備業務、以及工程系統組裝業務帶來正面效益。

此外，旭然表示，水利署計畫於2026年前興建11座再生水廠目標，加上各產業客戶為提升產能良率、廢水回收效率等需求下，挹注自有品牌於水資源相關應用業務需求持續提升，1月已接獲橋頭地區再生水廠訂單，再加上持續深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA濾網、化學濾網規劃設計的工程公司業務合作，進一步增添接單動能，整體訂單能見度已至今年第2季，隨著訂單逐步出貨認列，有助於增添銷售表現。

旭然對首季營運維持樂觀看法，公司表示，除了精進旗下雲科一、二廠、中國昆山廠及越南廠生產效率提升，保持多元產業客戶業務黏著度，同時擴大美國、台灣、中國等地區業務接單動能，看好將為今年營運帶來正面挹注。