2024奧運這些類股準備起飛？ 霍華馬克思竟持有過這幾家公司股票

【文．玩股講客人】

上次奧運感覺沒有很遠，因為2020年發生新冠疫情，所以奧運延後一年到2021年才舉辦，時隔兩年來到2024年年初，即將又要在巴黎舉辦奧運，這次開幕式時間是7月26日，看來LV、Gucci、Longchamp、RIMOWA有機會賣翻天了，全球看奧運的人口大量湧入之後，絕對是會帶幾「咖」回家的啦！

再從時間點來看，2023年是全球正式解封的元年，因此2024年奧運勢必也會更加盛大，台股運動相關族群當然不落人後，先來看看新成立的運動休閒指數。

運動休閒(^667) 技術分析

上市運動休閒指數走勢近期確實出現反彈，揮別前陣子大跌，一個月內出現V轉行情，先不管背後原因是解封還是奧運，總之就是好事，今天收盤指數甚至還挑戰月線，這也是2024年第一次站回這條均線，有點止跌回升的異味性。

上市運動休閒行情

再從成分股來看，大概就是二分法，一個是運動類、一個是休閒類，但這兩者也算是密不可分，但我們要找的是運動類為主。從排行上來看，第一名的東哥遊艇是指數龍頭，股價超過300元以上，其餘還有十檔百元股，這很正常，因為這些公司的股本比較小，EPS就容易拉高，股價破百元並不是什麼難事。不過因應主題是奧運題材，所以休閒類的我們就先不看，從股價往下排的話，第一名東哥遊艇就比較不適合，第二名復盛應用是生產高爾夫球配件的公司，這就是奧運項目之一。再來是拓凱，主要是全球網球、羽球拍的供應大廠，這當然是概念股，後面是腳踏車雙雄巨大、美利達，波力-KY則是專攻在曲棍球產品，而豐泰則是NIKE指定合作夥伴，基本上都算是受惠族群，但如果要找個兩家，拓凱及豐泰就是我特別有興趣的公司，因為都是龍頭，而且不只是奧運才強，平常就很多訂單了。

復盛應用（6670）：霍華馬克思持有過的公司

只看公司名稱，你可能不知道這是幹嘛的企業，但實際上，2008年金融大海嘯期間，霍華馬克思操盤的橡樹資本，就曾經以私募基金合作的方式讓公司下市，並在2017年之後脫手賣掉，2018年又重新上市，一般人如果沒有太深度的研究，大概會認為這只是一家2018年才上市的新公司，但實際上則不然。

依最新年報顯示，美國銷售佔比逼近七成，日本也有一成以上，兩地合併接近八成營收，公司賣的就是高爾夫球頭，也是全球龍頭，主要銷售客戶為美日知名高爾夫球品牌商，包含Callaway Golf、Taylor Made、PUMA-Cobra、Dunlop Sports、Mizuno、YRC。所以疫情期間，大家都跑去打高爾夫球，復盛應用也是受惠者，近期即將舉辦奧運，高爾夫球也是重點項目之一，自然就有商機。

拓凱（4536）：網球拍銷售市占率25%以上

說到拓凱，大家可能都知道他們家是做碳纖維材料為主，但實際上賣到什麼地方或產業應用，可能不是這麼清楚。但從上面法說會來看，很清楚可以看到公司主力銷售都是運動商品，包含自行車的車架、輪圈、賽車安全帽、棒球安全帽以及網球拍、羽球拍，這其實跟台灣運動選手息息相關，你說羽球就會想到戴資穎，網球就想到最近謝淑薇在澳網拿下混雙、女雙的雙料冠軍，這當然會讓國內興起一股網球熱潮。

拓凱賣的網球拍有多強？看看上面的冠軍，最有名的就是西班牙蠻牛Rafael Nadal，他就是用拓凱提供的網球拍，而網球商機可不只是奧運而已，每年舉辦的四大公開賽就夠嗆了，包含澳洲公開賽、法國公開賽、溫布敦公開賽、美國公開賽。另外羽球大滿貫則是擁有奧運，世錦賽，世界盃，所以2024年奧運自然也是矚目焦點。所以拓凱為什麼強？光是每年賣這些球拍就厲害了，全球前十大網球拍品牌中，就有六家是公司客戶。

豐泰（9910）：跟著NIKE吃香喝辣

說到豐泰，大家一定都會想到這是彰化之光，全球熱愛籃球的人都夢寐以求的喬丹鞋，就是出自豐泰之手。目前NIKE已經成為主力客戶，NIKE每年在全球市場可以賣到十幾億雙鞋子，豐泰就貢獻六分之一，兩者關係之密切，可想而知。

從重要合約來看，豐泰也不只是代工NIKE鞋子而已，他們還負責開發設計研發，換句話來說，豐泰也有能力自主做出一雙好鞋，時間拉到現在，NIKE推出更多高檔籃球鞋，也有不少是來自豐泰研發製造。奧運將至，各種球賽的鞋子，只要是NIKE就很有可能讓豐泰受惠，而他們過去專攻的籃球鞋，現在有更多NBA球星持續代言，包含KOBE鞋也是出自NIKE之手，全世界多少年輕人沒錢努力打工，就為了買到一雙喬丹鞋或BOBE鞋，說到這邊，你應該就知道豐泰有多強了吧？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2024奧運再臨帶動運動族群跑起來？霍華馬克思居然買過這檔台股大廠！