台積董事會通過去年第4季每股配息3.5元 預期今年股東領每股14元股息

台積電今日舉行董事會，通過去年第4季每股配息3.5元，依台積電向來維持配息穩定的原則，預期今年每位股東全年將可領到每股14元股息。

台積電董事會通過去年財報，去年全年合併營收約為新台幣2兆1617.4億元，年減4.5%，但仍為歷史次高，稅後純益高達8385億元，每股純益32.34元。

為此台積董事會決定去年第4季維持每股配發現金股息3.5元，並訂除息交易日則為2024年6月13日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息基準日前五日內，亦即自2024年6月15日起至6月19日止，停止過戶，股息並於 2024年7月11日發放。

此外，台積公司在美國紐約證券交易所 上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年6月13日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積公司美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年6 月13日。

台積電董事會同時 核准2023年員工業績獎金與酬勞(分紅)總計約1001億8106萬元，以台灣員工數6.5萬人計算，每位員工分紅高達154萬元，略低於前年的186.8萬元。其中員工業績獎金約5000億9053 萬元已於每季季後發放，酬勞(分紅)約新台幣500億9053萬元將於今年7月發放。

台積電董事會也通過94億2148萬美元資本預算，內容包括：建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心；資本化租賃資產。

此外，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG(環境、社會、公司治理)成果，核准發行2023年限制員工權利新股共2960張。此外，亦核准發行不超過普通股4185張的2024年限制員工權利新股案，並將呈送2024年股東常會核准。台積電並並訂於6月4日上午舉行，會中將改選包含七名獨立董事在內的共10名董事。

台積電董事會並通過二項高層人事異動， 擢升財務副總經理暨財務長黃仁昭及法務副總經理暨法務長方淑華為資深副總經理。