外資封關前押對寶 單周買超最多股今漲

台股今（5）日封關，外資在封關前一周押寶集中市場買超390.05億元，當中又以買超群創（3481）4.17萬張最多，另賣超聯電10.12萬張最多。群創今天上漲0.05元、漲0.31%，收在16.25元；聯電下跌0.45元、跌0.93%，收在48.1元；如以封關日表現來看，外資押對寶。

根據台灣證券交易所統計，上周（1/29~2/2）外資在集中市場總買進金額為5,045.24億元，總賣出金額為4,655.19億元，買超為390.05億元，另統計年初至2月2日止，外資總買進金額為2兆3,659.25億元，總賣出金額為2兆3,304.38億元，累計買超為354.87億元。外資總持有股票市值為23兆6,655.83億元，占全體上市股票市值的41.27%，較1月26日的23兆6,797.52億元，減少141.69億元。

就個股比較，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，第一名為群創，買超41,678張，第二名長榮航，買超40,454，第三名台積電，買超21,571張。上周賣超最多的前三名上市公司，第一名聯電、賣超101,238張，第二名旺宏，賣超24,881張，第三名力積電，賣超19,314張。