群益金鼎證券推多項創新福利措施 性別平等關懷措施再升級

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
群益證2024年性別平等關懷措施再升級，董事長周秀貞(右一)、總經理李文柱(左一)一同致贈「媽媽關懷包」給群益證的準媽媽員工，希望幫助他們更好地迎接孕期和產後的挑戰。(群益金鼎證券/提供)
群益證2024年性別平等關懷措施再升級，董事長周秀貞(右一)、總經理李文柱(左一)一同致贈「媽媽關懷包」給群益證的準媽媽員工，希望幫助他們更好地迎接孕期和產後的挑戰。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券（6005）展現對員工的深切關懷，今年初推出「人工生孕關懷假」等多項創新福利措施，不僅是對現代職場需求的回應，更是對企業社會責任及性別平等的具體實踐，為打造更人性化、友善的工作環境樹立新典範。

群益金鼎證券以「落實性別平權、母性保護及工作與生活之平衡」為理念，為協助因進行人工生育療程，可能面臨身體不適的女性員工，特別設計「人工生孕關懷假」。

這項新政策不僅為女性員工提供了每年最多兩天的有薪假期，確保她們在療程後能夠得到充分的休息和照顧，也充分展現群益對於女性員工孕期身心健康的高度關懷。

針對準媽媽們，群益金鼎證券特別推出「媽媽關懷包」，這不僅是一份禮物，更是對員工新生兒的祝福與關懷。關懷包裡滿載各種實用禮品，幫助準媽媽們更好地迎接孕期和產後的挑戰，並感受公司的貼心。

為保障懷孕員工在職場的安全，群益金鼎證券規畫「孕婦安全識別標誌」，以胸章別針形式的標誌，專為懷孕的女性員工準備，提醒所有同事們謹慎維護懷孕同事的舒適與安全，同時再次突顯群益對於職場協作與人文關懷的重視。

在家庭照顧面，群益針對家庭照顧假的給假天數由現行的每年「7天」增加至「14天」，讓員工有更多的時間去關心、陪伴家中的長輩及子女，也反映群益對家庭價值的關注，透露對員工平衡工作與生活全面需求的深刻理解。

照顧與關懷員工是群益的企業文化，持續積極的規畫與設計各項福利措施也是群益對員工的回饋，以實現公司與員工雙贏，更是企業社會責任的實際體現。

懷孕 群益 職場

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