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上市董事酬金全揭露 台積電大增46%、中信金下降15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣證券交易所今（31）日公布上市公司2022年董監酬金實際支領數據，平均酬金「千萬俱樂部」家數共38家，年增24家，國巨（2327）以8,766萬元蟬聯冠軍寶座，護國神山台積電（2330）7,439萬元從第三名晉升至第二名，中信金（2891）6,246萬元從第二名降至第三名。

當中，國巨董事平均酬金較前一年下降4.6%，台積電因獲利成長連帶大幅增加46.6%，中信金下降15.06%。中信金表示，2022年度支付中信金控董事酬金總額為新台幣4.37億元，占2022年度單一稅後純益1.3979%；2022年度較2021年支付酬金總額5.14減少15.0627 %，其中酬金總額減少主要反映2022年公司獲利情形，董事酬勞較去年下降。

統計平均董監酬金排名前20大上市公司依序為國巨、台積電、中信金、大立光、元大金、開發金、力積電、台新金、光寶科、統一、泰山、上銀、萬海、日月光投控、旺宏、同欣電、華新、台中銀、巨大、國產。

第21至38名依序為華邦電、聯發科、統一超、中保科、豐泰、寶成、第一金、亞泥、瑞昱、遠東新、力成、緯創、瑞儀、華南金、東和鋼鐵、遠傳、台灣大、和碩。

中信金控 台積電

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