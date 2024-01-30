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伺服器未來看旺 信驊盤中大漲逾9%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（30）日拉回整理，盤中最低一度至18048.15點，千金股表現相對撐盤，其中信驊（5274）受惠美超微財測報喜，伺服器未來看旺，今股價表現強勢領軍，早盤以3030元開出，盤中一度拉升至漲停3325元，隨後漲停打開，盤中漲幅逾9%。

千金股中除信驊大漲以外，像力旺（3529）、祥碩（5269）、川湖（2059）等三檔盤中漲幅超過3%，M31上漲逾2%，其餘世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、旭準、譜瑞-KY（4966）等也都呈現上漲，而創意（3443）與大立光（3008）則表現較為弱勢，盤中分別下跌近1%。

AI 伺服器大廠美超微提高全年財測，包括全年財測，上季財報和本季財測均都優於市場預期；美超微調高2024會計年度全年營收展望，由原先100～110億美元，調高至143～147億美元；本季銷售預估為37～41億美元美元，調整後每股盈餘5.20～6.01美元。

信驊傳出成功搭上輝達（NVIDIA）的AI伺服器商機，今年出貨動能將可望進入大幅度成長動能。法人指出，輝達AI伺服器今年訂單滿手，連帶讓信驊BMC訂單動能看增，預期今年應用在AI伺服器的出貨動能可望逐季攀升。

信驊去年12月合併營收達3.19億元、月減6.8％、年減18.5％，寫下四個月以來低點。累計信驊去年全年合併營收為31.30億元、年減39.9％，創歷史第三高。

信驊 伺服器

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