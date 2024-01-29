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群創挾拿下半導體大單護身 在面板股中獨紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（29）日續往上衝高，再度衝破萬八關卡，主要由AI股、權值股台積電等領軍，但是，面板股卻是僅有群創（3481）力守紅盤，盤中爆出逾10萬張成交量，高居個股成交量亞軍；友達（2409）、彩晶（6116）則是開高走低，盤中翻黑，跌幅逾1%。

群創進軍半導體，傳出奪下歐洲半導體大廠、全球車用晶片二哥恩智浦（NXP）面板級扇出型封裝（FOPLP）大單，相關產能幾乎全被恩智浦包下，將在下半年量產出貨；不過，群創則是表示，「不對市場傳聞與客戶做評論」。

群創搶進半導體市場，將位於南科的3.5代面板產線改造為生產面板級扇出型封裝產品，適用在要求可靠度、高功率輸出的車用、功率晶片封裝產品，月產能可達1.5萬片。

電視面板報價回穩，面板廠今年營運看俏，基本面市況巷出現復甦，加上搶進半導體市場傳出成績，群創今日股價以17.15元開出，一度拉升至17.2元，低點曾翻黑下滑至16.75元，但盤中再度翻紅，成交量逾10萬張，僅次於長榮航（2618），居個股成交量亞軍，股價力守紅盤。

群群挾奪半導體大單題材支撐股價，但友達及彩晶則是開高走低的表現，盤中翻黑，跌幅都超過1%，面板股中僅群創獨紅。

電視面板 群創 半導體

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