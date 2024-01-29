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長榮航機師「不罷工了」 股價高飛、強漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長榮航空示意圖，班機與新聞事件無關。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖，班機與新聞事件無關。圖／本報資料照片

台股農曆年封關前倒數，原本擬在今年春節期間從2月7~18日發動罷工的長榮航（2618）機師「不罷工了」；長榮航空今（29）日股價跳空以31.95元開高，一度拉升至32.2元，盤中漲幅逾半根停板，成交量則居個股盤中成交量冠軍，華航（2610）也是上漲的表現

長榮航空機師原擬在今年春節期間從2月7日至18日，及今年4月春假期間3月30日至4月7日發動罷工，機師工會與長榮航空在28日達成四項共識，長榮航機師「不罷工了」。

機師工會、長榮分會與長榮航昨日針對勞資爭議逐項達成協議，長榮航允諾將調整薪資、外站津貼、及不直接聘用外籍駕駛為正機師等，工會則是允諾2026年5月31日前不再發動類似爭議行為。

長榮航機師不罷工了，今日股價以31.95元開高，一度拉升至32.2元，盤中漲幅逾5%，成交量爆出逾7.9萬張，居個股盤中成交量冠軍；華航以20.95元開出，一度拉升至21.15元，盤中也是上漲表現。

長榮航空 罷工

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