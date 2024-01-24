台股挑戰波段新高 千金股增至12檔

台股蓄勢挑戰波段新高，高估值指標族群千金股，昨（23）日表現雖漲跌互見，但上漲家數略多於下跌家數。其中信驊、大立光、緯穎、M31、譜瑞-KY、嘉澤等均上漲，以譜瑞大漲5.8%最強勢，嘉澤也漲29元、漲幅近3%，收1,005元，擠進千金股行列，帶動千金股檔數由11檔增至12檔。

以近五日漲幅來看，川湖漲最多，高達16.3%，緯穎漲16.2%，M31、信驊、譜瑞-KY也分別漲4%、3.8%、3%。股價在900元以上的亞德客-KY、聯發科近五日分別上漲2.5%、1.7%，也有機會回到千金股行列。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，千金股是重要產業代表，不管是半導體、IC設計、ASIC，也有獲利基本面的支撐。嘉澤是轉換器、連接元件龍頭，在AI PC、手機、網通都有相關應用，產品規格升級趨勢將帶動嘉澤2024年營運成長。

台新投顧副總經理黃文清表示，當行情不錯，且成交量也擴增時，千金股股價就有表現空間。