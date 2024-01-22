大眾控小金雞攸泰、隱形冠軍巧新上市案 證交所明審

臺灣證券交易所訂明（24）日召開有價證券上市審議委員會，將審議大眾控（3701）小金雞攸泰科技、被譽為隱形冠軍的巧新科技等兩家公司申請股票上市案。

根據證交所資料，攸泰科技公司董事長為簡民智，實收資本額7.5億元，成立於2011年，為大眾電腦分割獨立之專業市場電腦供應商，主要產品包含產業電腦、嵌入式板卡及其周邊零組件，為強固型移動解決方案領導廠商，專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業。攸泰致力為不同垂直市場的關鍵公司及新創公司提供加值型的 ODM／ OEM 服務，以及自有品牌RuggON的解決方案。

攸泰科技2022年、2023年前三季稅前純益分別為2.15億元、2.76億元，每股稅後盈餘各為3.13元、2.99元。

巧新科技工業董事長為黃聰榮，實收資本額21.42億元，，成立於1994年，是高品質輕量鍛造金屬產品的全球供應商，為台灣最大、全球第二大的鍛造鋁圈製造廠，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，為歐、美、日各大知名汽車製造商如：勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、寶馬（BMW）、賓士（Benz）、奧迪（Audi）、麥拉倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、保持捷（Porsche）等近30家的一階供應商。

根據證交所資料，巧新科技2022年、2023年前三季稅前純益分別為7億元、5.67億元，每股稅後盈餘2.9元、2.15元。