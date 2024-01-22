快訊

陸網怒批王彩樺「強吻女兒」 幕後真相其實是這樣

113學測／想上台大醫學系？補教估門檻維持59級分、台大法律降1級分

「韓江配」確定 韓國瑜、江啟臣拜訪立委高金素梅

大眾控小金雞攸泰、隱形冠軍巧新上市案 證交所明審

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所訂明（24）日召開有價證券上市審議委員會，將審議大眾控（3701）小金雞攸泰科技、被譽為隱形冠軍的巧新科技等兩家公司申請股票上市案。

根據證交所資料，攸泰科技公司董事長為簡民智，實收資本額7.5億元，成立於2011年，為大眾電腦分割獨立之專業市場電腦供應商，主要產品包含產業電腦、嵌入式板卡及其周邊零組件，為強固型移動解決方案領導廠商，專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業。攸泰致力為不同垂直市場的關鍵公司及新創公司提供加值型的 ODM／ OEM 服務，以及自有品牌RuggON的解決方案。

攸泰科技2022年、2023年前三季稅前純益分別為2.15億元、2.76億元，每股稅後盈餘各為3.13元、2.99元。

巧新科技工業董事長為黃聰榮，實收資本額21.42億元，，成立於1994年，是高品質輕量鍛造金屬產品的全球供應商，為台灣最大、全球第二大的鍛造鋁圈製造廠，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件，為歐、美、日各大知名汽車製造商如：勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賓利（Bentley）、寶馬（BMW）、賓士（Benz）、奧迪（Audi）、麥拉倫（McLaren）、法拉利（Ferrari）、保持捷（Porsche）等近30家的一階供應商。

根據證交所資料，巧新科技2022年、2023年前三季稅前純益分別為7億元、5.67億元，每股稅後盈餘2.9元、2.15元。

證交所 法拉利

延伸閱讀

外資上周賣超603億元 減碼聯電逾12萬張最多

台積電期貨夜盤交易 今日下午全球首發

看好 AI 成長需求 台股強勢表態

台積期 22日納夜盤交易

相關新聞

台股上漲133點土洋同步敲進 三大法人買超320億元

台股今（22）日開高，早盤最高一度拉升至17869.07點，午盤後漲幅稍有收斂，大盤指數終場收在17815.1點，上漲1...

外資上周賣超603億元 減碼聯電逾12萬張最多

台灣證券交易所今天公布，外資上週在集中市場賣超新台幣603.78億元，賣超聯電12.67萬張最多，買超群創11.09萬張...

台積電法說會看好AI前景 資金轉向人工智慧族群

美股19日全面收紅，台股今天雖面臨台積電漲勢降溫，但資金轉向人工智慧（AI）族群，指數終場收在17815.10點，上漲1...

台股要挑戰萬八 谷月涵：不是很有信心

台股今天攻上17800點。前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵表示，就資金面和半導體基本面而言，比較看好台股上半年表現，但...

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

美股四大指數上周五（19日）全數收紅，台股今（22）日續漲，台積電漲多休息，改由緯穎、廣達、緯創領軍撐盤，帶動AI族群大...

科技股助攻 新台幣升9.1分 暫收31.349元

美股科技股上週五衝高，再加上美元指數走弱，今（22）日國內股匯市雙雙飆升，股市上漲逾百點，新台幣對美元匯率開在31.41...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。