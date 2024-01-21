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全球 AI 熱潮續發威 00757淨值、股價狂歡同創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
蘋果首款頭戴式裝置 Vision Pro 於美國時間1月19日展開預購，市場預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先預期銷量多出五成，且美銀分析師看好人工智慧（AI）與 Vision Pro 的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價也調升至225美元。美聯社
蘋果首款頭戴式裝置 Vision Pro 於美國時間1月19日展開預購，市場預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先預期銷量多出五成，且美銀分析師看好人工智慧（AI）與 Vision Pro 的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價也調升至225美元。美聯社

全球AI狂熱持續發威，帶動六大科技天王股價全面勁揚，追蹤尖牙指數的統一FANG+ ETF（00757）在規模、受益人雙雙破紀錄後，淨值創歷史新猷；上周五(19日)盤中以67.05元同步創高，尖牙股科技巨擘利多不斷，00757後勢續航力猶可期。

台積電（2330）法說會釋出2024年營收成長至少20%起跳，比整體晶片市場預估的10%成長幅度加倍，高效能運算（HPC）應用需求強勁，繪圖處理器客戶輝達、iPhone 製造商蘋果都將直接受惠。

綜合媒體報導，輝達利多不止於此，Meta 董事長兼執行長祖克柏宣布，Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片。而蘋果部分，蘋果首款頭戴式裝置 Vision Pro 於美國時間1月19日展開預購，市場預估今年出貨量上看50～60萬台，較原先預期銷量多出五成，且美銀分析師看好人工智慧（AI）與 Vision Pro 的潛力，將蘋果投資評級由「中立」上調至「買進」，目標價也調升至225美元。

蘋果 輝達 AI

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