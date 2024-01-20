快訊

直播爆衝突！網紅「超哥」突揮拳痛毆Toyz 兩人分別送醫治療、返所偵辦

一年內第四度訪台 AI教父黃仁勳再奔知名夜市與民眾合照

基隆國小生不是「小草」 現身柯文哲造勢晚會原因曝光

營運前景看俏 法人唱多兩檔高價生技股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

高價生技股獲利前景看俏，法人唱多動作不斷，保瑞（6472）日前併購美國藥廠，有助擴充美國市場產品銷售廣度及全球CDMO接單能量，獲調高評等至買進；美時（1795）未來兩年營運動能仍佳，獲上修目標價。

投顧法人分析，保瑞日前收購的美國百年藥廠Upsher-Smith，在美國市場共有 48 項上市藥品，領域涵蓋中樞神經系統、心血管、皮膚、賀爾蒙、泌尿道等，並有兩間製造工廠，預計併入後將成為全美最大口服固體製劑廠之一。

保瑞此次以帳上現金及銀行貸款支應收購資金需求，法人評估，將帶來每股稅前純益7至8元的貢獻，而中長期綜效而言，除可有效強化安成美國市場產品銷售廣度外，更有助爭取國際品牌客戶特別是北美市場的代工訂單，預料獲利挹注將有極大提升空間。

大型本國投顧指出，美時2023年營收169.57億元，連續五年成長，毛利率亦大幅增加；展望2024年，推估血癌用藥Lenalidomide將貢獻美時今（2024）年整體營收達57至60億元，年增約63%。

此外，亞洲市場持續成長，Stelara、Prolia 及Xgeva等生物相似藥，將自2025年後陸續於南韓、台灣與東南亞上市；美歐市場方面，戒癮藥市占率微幅增加，癌症學名藥Midostaurin及Nintedanib也可能在2025年後於歐美上市，帶動營收逐年成長。

2024 美國 美時

延伸閱讀

全民權證／美時 瞄準逾120天

生技股王保瑞16日暫停交易 公司：有重大訊息待公布

總統大選落幕 這檔跌停深鎖跌勢最重

聯發科、智原 四檔看俏

相關新聞

台積電神助攻 法人：台股紅包行情轉趨樂觀

台積電法說會報佳音，激勵股價強攻，帶動台股19日指數反彈453.73點，下週將挑戰17700點；美股19日收盤標普指數再...

台積犀利 內外資全面按讚…最高達770元

台積電法說後，內外資一片按讚，均給予「優於大盤」或「買進」等正向評級，台新投顧甚至升評至「強力買進」；在目標價方面，共有...

台積救台股 外資單日買超801億

台積電法說救了台股。台北股市昨日跳空開高走高，大漲四五三點，加權股價指數以一萬七六八一點作收，漲幅百分之二點六三，成交量...

台積爆量漲 寫六亮點 股價衝上626元、市值達16.2兆元

台積電法說會報喜，昨（19）日股價以625元開出，跳空上漲37元，一口氣寫下六大亮點，包括ADR周四狂漲9.8%、股價衝...

看好AI成長需求、台股強勢表態 接下來可望延續反彈動能

19日台股在台積電（2330）法說會釋出佳音加持、美股率先大漲表態激勵下，開盤即跳空大漲逾300點，盤中AI主題表現強勁...

台股六驚奇 外資狂買807億…回補金額史上第二大

台積電法說報佳音，外資認錯大回補，激勵台股昨（19）日出現報復性大漲，終場狂漲453點，收17,681點，八大類股齊揚，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。