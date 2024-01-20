營運前景看俏 法人唱多兩檔高價生技股

高價生技股獲利前景看俏，法人唱多動作不斷，保瑞（6472）日前併購美國藥廠，有助擴充美國市場產品銷售廣度及全球CDMO接單能量，獲調高評等至買進；美時（1795）未來兩年營運動能仍佳，獲上修目標價。

投顧法人分析，保瑞日前收購的美國百年藥廠Upsher-Smith，在美國市場共有 48 項上市藥品，領域涵蓋中樞神經系統、心血管、皮膚、賀爾蒙、泌尿道等，並有兩間製造工廠，預計併入後將成為全美最大口服固體製劑廠之一。

保瑞此次以帳上現金及銀行貸款支應收購資金需求，法人評估，將帶來每股稅前純益7至8元的貢獻，而中長期綜效而言，除可有效強化安成美國市場產品銷售廣度外，更有助爭取國際品牌客戶特別是北美市場的代工訂單，預料獲利挹注將有極大提升空間。

大型本國投顧指出，美時2023年營收169.57億元，連續五年成長，毛利率亦大幅增加；展望2024年，推估血癌用藥Lenalidomide將貢獻美時今（2024）年整體營收達57至60億元，年增約63%。

此外，亞洲市場持續成長，Stelara、Prolia 及Xgeva等生物相似藥，將自2025年後陸續於南韓、台灣與東南亞上市；美歐市場方面，戒癮藥市占率微幅增加，癌症學名藥Midostaurin及Nintedanib也可能在2025年後於歐美上市，帶動營收逐年成長。