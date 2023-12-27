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貨櫃3雄股價齊揚 法人給予長榮、陽明「買進」評等

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人認為，紅海危機，海運報價短期利多顯現，因此維持高殖利率題材長榮「買進」、陽明海運「買進」評等。路透
法人認為，紅海危機，海運報價短期利多顯現，因此維持高殖利率題材長榮「買進」、陽明海運「買進」評等。路透

全球近2周爆發的紅海危機，迫使全球前10大航商中的多數業者均決定繞道好望角避險，運價因此應聲暴漲。投顧法人認為，紅海危機，海運報價短期利多顯現，因此維持高殖利率題材長榮（2603）「買進」、陽明海運（2609）「買進」評等。

貨櫃3雄今（27）日盤中全數上揚，長榮、陽明、萬海（2615）皆有2%以上的漲幅，其中以陽明成交量最大，截至上午10點，爆量超過6萬張，長榮、萬海也分別超過1萬張，表現回神。

法人指出，以哈戰爭爆發後，葉門武裝組織青年運動（Houthi）力挺巴勒斯坦（哈瑪斯）並要求以色列停火，所發動的一連串紅海商船攻擊事件，而紅海危機讓貨櫃運價衝上天，有航商「比照疫情價」，報價衝上每FEU（40呎櫃）1.8萬美元的離譜價格，較前2周報價驚漲10倍。

對此，國內指標航商昨日前指出，航運亂局已經是現在進行式，情況混沌不明，紅海何時恢復暢行暫難預料，但短線不容樂觀。長榮、陽明歐洲線比重大，運價也被迫提高。法人也因此給予長榮「買進」評等，目標價177元；陽明「買進」評等，目標價65元。

陽明海運 長榮 萬海

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