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中砂明年接單逐季看增 今日股價強漲逾6％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
中砂今股價表現強勁，早盤開始一路開高走高，終場上漲6.32％至185元，強勢收復所有均線，股價創下近三周以來單日新高。台股示意圖／聯合報系資料照片
中砂今股價表現強勁，早盤開始一路開高走高，終場上漲6.32％至185元，強勢收復所有均線，股價創下近三周以來單日新高。台股示意圖／聯合報系資料照片

再生晶圓暨鑽石碟廠中砂（1560）持續搭上台積電（2330）先進製程商機，明年在3奈米及5奈米製程需求竄升帶動下，法人推估，中砂接單動能將有機會逐季看增，並使業績回到成長軌道之上。

中砂今（25）日股價表現強勁，早盤開始一路開高走高，終場上漲6.32％至185元，強勢收復所有均線，股價創下近三周以來單日新高。

法人指出，中砂的再生晶圓及鑽石碟等相關業務與台積電先進製程合作關係緊密，今年下半年開始就持續受惠於台積電的3奈米製程產能開出，帶動相關業務動能持續向上，且明年台積電在3奈米及5奈米製程家族接單表現將可望明顯優於今年，中砂亦可望同步受惠，預期中砂出貨動能有機會逐季看增，推動業績重回成長軌道之上。

中砂公告11月合併營收達5.27億元、月減4.8％、年減1.3％，股價創下4個月以來低點。累計今年前十一月合併營收為58.67億元、年減8.2％，創下歷史同期次高。

台積電 中砂 奈米

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