元月行情強棒 法人卡位

美國聯準會（Fed）提早降息樂觀氣氛瀰漫，美股高檔強勢整理，市場專家看好，台股元月多頭續航，目標劍指萬八，華碩、建準、鈺太等15檔法人近日提前卡位的「元月效應黑馬股」，將是領軍攻堅主力部隊。

美國11月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率降至3.2%，低於預期，耐久財訂單數據亦報佳音，市場押寶Fed明年3月降息機率上揚，美股四大指數漲多跌少；台指期夜盤漲48點收17,608點，台積電ADR漲0.5%收103.1美元，有助明（25）日台股多方氣勢。

綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，美股高檔震盪，加上台股封關前結帳賣壓告一段落、外資年後重新歸隊，以及內資源源不絕挹注，台股元月資金行情備受期待，蓄勢挑戰萬八。

基於元月13日將進行總統大選，法人認為，電力供應、軍工等政策概念股選前仍有發揮空間，作夢題材為主的半導體、人工智慧（AI）、網通等族群，整月都有表現機會，保守型資金可能青睞高股息股，投機型資金則偏好強恆強個股。

圖／經濟日報提供

篩選法人近五日買超逾1.5億元、22日及周線均上漲的強勢股，包括華碩、宏碁、緯穎、祥碩、建準、義隆、神基、立積、鈺太、譜瑞-KY、弘塑、安國、來頡、昇貿、愛普*等，將是「元月效應黑馬股」。

輝達（NVIDIA）與ChatGPT引爆生成式AI狂熱，輝達AI晶片、伺服器代工供應鏈成為全球焦點，隨CoWoS先進封裝產能陸續開出，緯穎、祥碩、建準、弘塑等營運動能可望轉強。

AI PC、AI手機等AI邊緣運算概念股，近日亦吸引法人買盤進駐，華碩、宏碁、義隆、鈺太、譜瑞-KY等股價「價漲量增」，均成為盤面短多交投亮點。