中磊2024「三箭齊發」潛在報酬率18% 法人看好：第1季獲利連續季增

電信網通設備廠中磊（5388）新客戶、新市場、新產品持續發酵，2024年三箭齊發。法人看好，中磊第3季財報優於預期，第4季、明年第1季獲利可連續季增，明年淡季不淡，因此給予中磊「買進」投資評等，目標價升至158元，潛在報酬率18%。

根據投顧法人分析，截至第3季各產品營收占比分別為 Broadband CPE 達64%、IoT & Infra 達10%、Enterprise 達26%。主要客戶為歐美龍頭電信運營商與有線頻道業者及系統整合商，中磊的主要競爭力在於軟韌體與硬體協同開發設計能力、客製化服務能力，主要競爭對手為國內網通業者啟碁與智易等。

法人指出，中磊第3季每股純益（EPS）2.53元，主因在於毛利率因產品組合、匯率、零組件跌價等因素優於預期。另外，中磊存貨位居高檔主因生產基地分散，菲律賓、印度產線的物料仍仰賴擁有完整供應鏈的中國，高存貨水位讓公司有資金需求，本季增加10億元短期借款、23億元長期借款，並決議發行30億元CB籌措資金，考量公司營運仍在成長，因此無需過度擔心存貨水位太高。