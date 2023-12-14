台股12千金再現 嘉澤飆天價盤中衝破千元關卡

台股今（14）日開高走高，盤中上漲逾百點，千金股也添新血，出現12千金，嘉澤（3533）開高後突破千元關卡，一度衝達1,010元，創下歷史新高，成為台股第12家千金股，但盤中漲幅略減，再滑落至千元關下。

台股今日以17,482.38點開出，一度拉升至17,634.28點，盤中大漲逾百點，權王台積電（2330）秒填息，帶領大盤指數上，千金股也再添新血，嘉澤早盤以998元開高後走高，一度拉升至1,010元，創下歷史新高價，也是第12家千金股。

嘉澤是中央處理器（CPU）插槽（Socket）大廠，第3季稅後純益18.67億元，季增45.2%，年減2.14%，為歷史次高；單季每股純益16.83元，第2季為11.56元，去年同期為17.9元；累計今年前三季稅後純益43.33億元，年減9.7%，每股純益39.36元，去年同期為45.16元。

法人表示，下半年伺服器新平台出貨量有可望逐月增加，預估嘉澤整體營運將逐季走高，第4季營收可望成為今年最高峰；明年在個人電腦（PC）恢復成長，加上伺服器新平台滲透率的提升，將帶動全年業績挑戰新高。