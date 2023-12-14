凱基證券2024投資展望 3大專家聚焦股債布局新契機

凱基證券12月13日舉辦凱基鑫觀點2024投資展望會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘及凱基亞洲投資策略部主管溫傑，深入剖析2024全球投資趨勢及資產配置時機。檢視明年整體市場，3大財經專家預期隨著美國聯準會升息進入尾聲，利率政策變化及景氣循環是否觸底反彈，成為2024年股債布局關鍵契機。

朱晏民表示，目前經濟下行的形態恰到好處，可讓美國聯準會結束貨幣緊縮，但並沒有到引發衰退疑慮的程度。在聯準會停止升息與軟著陸的預期下，先前不斷攀升的美債殖利率也因此拉回震盪整理，帶來股市反彈。庫存回補、通膨趨緩所帶來的雙位數企業獲利成長預估，成為支撐2024年全球股市的主要力量，但上半年在利率仍高、經濟下行的情況下，股市在反彈後進一步上檔空間可能有限，下半年在進入降息循環後將會有較明顯行情。

展望2024年台股市場，當全球製造業進入庫存回補週期，凱基投顧看好有利於股市結構以製造業為主的台灣市場，而AI的結構性成長趨勢將為另一道力量，推升台股於2024、2025年連續2年迎來2成以上的高速獲利增長。AI除初期主要運用在雲端伺服器外，明年下半年在各大手機與PC品牌廠亦計畫將AI功能導入終端裝置下，可望引爆新一輪手機與PC換機潮，台股在整體AI供應鏈的產業地位將明顯受惠。

針對大中華區投資市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，由於美國經濟明年恐放緩，而利率暫時仍然停留在高位，估計會繼續為資本市場帶來波動。中國大陸方面，預計官方將持續推出政策以穩定經濟表現，估值偏低的港股具投資機會。建議投資人應專注於獲利能見度高的個股，並於合理估值水平買進，趁回檔布局而不追高，是明年港股投資策略的重中之重。

此外，凱基證券新加坡子公司研究部主管陳廣治預期，隨著升息將告終及消費性電子、半導體產業的復甦，新加坡整體經濟成長將會好轉，通膨預計將會趨緩，然而由於需求強勁，住房和租賃價格將保持在高位，有利新加坡銀行和房地產投資信託產業。印尼市場方面，凱基證券印尼子公司資深分析師Yuganur Wijanarko表示，中國、印度和其他亞洲國家的經濟有所改善，惟不確定性因素仍然會影響印尼經濟，但隨著市場波動將可提供入市機會，並有望乘風破浪走出困境，而印尼利率將漸趨平穩，仍存在一定機會溫和下調。

2024年整體資產配置策略，凱基證券財富管理處主管阮建銘提出「關鍵投資B.E.S.T」策略，分別是選擇好債(Bond Picking)、獲利上修(Earning Revise)、人工智慧軟體(Software AI)及終端利率(Terminal Rate)，這四大關鍵將重塑2024年的投資布局。債券投資方面，美、歐央行暫緩升息，美國經濟較歐洲穩健，美債配置價值浮現。高利率與景氣放緩，信用債應著重企業評等，挑選具穩定現金流的大型公司、高信評者更能抵禦景氣變化風險；以短天期公債、投等債鎖利，把握利率上彈時機，增持長天期債券部位。股市投資方面，預估美股明年仍有雙位數獲利成長，但震盪加劇，長期配置以優質龍頭股為主，定期定額布局如AI、電動車、雲端等長期趨勢題材。

阮建銘同時提醒投資人留意明年各項投資風險，例如因極端氣候、減碳和供應鏈重組等因素導致通膨居高不下、地緣政治與市場不確定性高、大陸經濟欲振乏力且房地產與債務惡化、高利率使歐美等成熟國家景氣陷入衰退等，亦需定期檢視個人風險承受度，進行股債兼備的資產調整。

凱基證券表示，身為亞太布局最完整的台灣券商，這次投資展望論壇整合跨地域資源，落實「以客戶為中心」、「值得信賴」的價值，提供領先同業的金融服務，秉持重視風險、穩健前行的理念，陪伴客戶迎向富足的未來。