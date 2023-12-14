2024邁入經濟回升周期 富邦投信：掌握股市循環 打造黃金退休計畫

富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，早期的研究結果發現年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低，近三年則觀察到年輕族群投資心態較為主動積極，對股市的參與度及關注度明顯提升，是一個好的現象。富邦投信與中華經濟研究院聯合發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，並針對2024年的趨勢投資做深入分析。

總經理林欣怡指出，股票投資不再只是高資產族群或高齡族群的專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務，富邦投信長期投入這項研究專案，就是希望拋磚引玉，喚起年輕族群及早做好退休規劃，因為時間就是年輕族群的本錢，今年富邦投信更擴大舉辦全省四場退休理財論壇，除台北場外，更開拔到先前富邦投信未曾到過的宜蘭、彰化、台南等地，要將退休理財的觀念推廣到全台。

從今年度「國人安心樂活享退調查」的調查結果亦發現，不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重，逐年上升，特別是未退休族群自2017年的1.96%成長至2023年的49.5%，顯見國人大多認同ETF這項投資工具。其中，有高達近82%國人購買過配息型ETF，至於近年來成為熱門話題的ESG趨勢，調查中發現僅39.87%有購買過ESG類型ETF，主要原因是認同ESG理念、較高的投資報酬率、抗跌效果佳、長期持有股票的穩定度增加與具有較高的成長潛力等，應是尚有成長空間。

富邦投信投資策略師徐翊達在發表會中指出，經過了美國聯邦利率緩步創高、看跌不跌的2023年，2024年終於要進入一個高利率的時代。各天期的美國國債殖利率自9月開始反應經濟強勁的現實，全面向上移動。美國國債殖利率的倒掛竟然不是如同過

去歷史上的發展，以短天期利率下降來結束，可能首次將以長天期利率上升來讓美國國債殖利率曲線重新恢復正斜率。一方面是美國財政部在6月取得債務上限的調高後大舉發債導致的結果，另一方面，美國經濟的強勁，GDP第3季4.9%，全年GDP將被上調到2到2.5%，也使得原本市場擔心的衰退預期消失，長天期國債殖利率因此必須向上反映。

美國企業的獲利在第3季續創新高，也同步提升投資人的信心。儘管市場對於美國消費者在高利率下還有多少消費能力而爭論不休，但現實就是美國零售銷售在升息超過一年後仍保持成長。今年美國S&P500指數的EPS預估在第3季獲利回升之後仍維持零成長，市場領先反映的是明年獲利預估將恢復成長10到12%，其中又以科技、通訊與非必須消費品的獲利回升帶動。

由於今年歐美亞各國的製造業普遍處於不景氣的狀況，過去兩年疫情期間對於庫存的過度累積已經經過三個季度的調整，龍頭廠商多半認為庫存下降已經完成。徐翊達分析，明年因此可以進入庫存回補的經濟復甦週期。主要指標將觀察各國的出口是否在明年3、4、5月延續今年下半年的復甦力道。

由於通膨雖處於下降趨勢當中，但多數機構仍預期明年美國CPI將保持在3%以上，因此明年聯準會的利率政策仍將偏向鷹派。尤其是經濟復甦週期很容易帶動油價為首的原物料重新上揚，進而帶動通膨再度出現反覆。儘管資本市場對於明年的降息仍保持期待，但如果經濟沒有出現急速滑落或金融機構出現流動性問題，恐怕利率政策會更接近9月聯準會的鷹派態度。

2024年也同樣是各國的大選年，1月台灣選舉、5月印度大選、11月美國總統大選。在目前的復甦初期，政策走向仍然非常關鍵，若是選舉出現變化，對於未來政策恐怕就有重新評估的必要。

徐翊達認為，要穿透地緣政治、經濟週期的迷霧，最好仰賴確定性更高的科技發展趨勢。畢竟無論甚麼環境，科技的進步都不會被阻擋，人類在追求更好、更方便的生活的過程中，高科技始終會是最強的剛需。對於半導體、AI、未來車等相關題材，儘管短線股價波動會比較大，但長期的成長趨勢就是對短期波動最好的保護與支撐。

在2024年，徐翊達建議，採取股債並重、大科技+高利率的概念來配置核心部位商品，可選擇追隨經濟成長的股債ETF，債券的部分建議配置美債20年+投資等級債，股票部位則可以美國NASDAQ為主，日本、台灣為輔。衛星部位則可區分為兩部分，包含成長趨勢及高息配置兩類，前者成長趨勢如印度、越南等新興、邊境市場的相關ETF；後者高息配置則可挑選如高股息ETF或+A級公司債相關ETF。