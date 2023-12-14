12/14【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿…明年至少降息三次！道瓊創下歷史新高

美國聯準會（Fed）在美東時間13日下午3時（台灣時間14日凌晨3時）結束一連兩天的政策會議並公布會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%的22年高點，符合市場預期。從官員的利率預測可看出，明年可能至少降息三次，雖沒市場預期的四次那麼多，但比先前官員暗示的降息步調更快。

根據Fed在決策會後公布的利率點狀圖，官員對2024年利率落點預測中位數是4.6%。相形下，9月時預測利率為5.1%。

對於2025年的利率預測中位數，從3.9%調降至3.6%。至於更長期來看，決策官員認為2026年時基準利率為2.9%，與上次預期一樣。

國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長2.6%，較9月預測值增加0.5個百分點，2024年的GDP成長率則是1.4%，和前次預測差不多。

通膨率預測則獲下修，今年核心PCE指數年升率預估為3.2%，比9月時的預測少了0.5個百分點，明年則從2.6%下修至2.4%，今年失業率預測仍維持在3.8%，明年則是4.1%。

美股道瓊指數漲勢擴大，終場大漲逾512點或1.4%，標普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲1.37%和1.38%。