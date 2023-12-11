啟碁及長榮零股交易強過台積電 高股息是關鍵

啟碁（6285）與長榮（2603）今（11）日零股交易熱絡，排除ETF之外，這兩檔股票的零股交易量在午盤居前兩名，勝過第三名的台積電（2330）。兩檔股票今日股價同步上揚，突破橫盤整理區間。

今日午盤的零股交易統計，啟碁約30萬股，長榮約27.5萬股，台積電22.5萬股。

啟碁今日開高後雖拉回修正，仍維持在平盤之上，11點過後的買盤強拉，股價觸及151.5元，上漲11元，創波段高點。臺灣高股息與臺灣中型100指數將納入啟碁成分股，因此，股價今日突破橫盤而上揚。

長榮今(2023)年獲利仍強勁，法人預估每股純益（EPS）可朝20元邁進，若以股息發率五成計算，殖利率可望超過6%，今日股價開高後即呈現橫盤，盤中曾攻抵121.5元，上漲3元。