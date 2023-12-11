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嘉澤股價改寫歷史新高 挑戰台股第12千金

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今（11）日開高走低，早盤最高一度拉升至17,451.82點，後續下殺至平盤附近震盪；盤面上千金股漲跌互見，維持11千金，不過，連接器龍頭廠嘉澤（3533）早盤開高走高，盤中一度達998元，股價創下歷史新高，有望成為台股第12檔千金股。

嘉澤第3季稅後純益18.67億元，季增45.2%，年減2.14%，為歷史次高；單季每股純益16.83元，第2季為11.56元，去年同期為17.9元；今年前三季稅後純益43.33億元，年減9.7%，每股純益39.36元，去年同期為45.16元。

嘉澤董事長朱德祥之前表示，在AI伺服器不會缺席，AI伺服器還是採用許多連接器，該公司正進行了解，並向輝達（Nvidia）提出新的解決方案。針對下半年營運表現，由於筆電與伺服器庫存持續去化，加上英特爾與超微兩大新台平開始推出，下半年優於上半年。

法人預估，下半年在伺服器新平台出貨量有望逐月增加下，推升整體營運將逐季走高，看好第4季營收可望為全年高點，明年個人電腦（PC）恢復成長，加上伺服器新平台滲透率提升，將進一步推升業績表現再挑戰新高。

嘉澤早盤股價以982元跳空開出，盤中一度衝高至998元，上漲逾3%，挑戰千元關卡。

嘉澤

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