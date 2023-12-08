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證交所創新板臉書抽獎活動最終回 秒答創新板問題就有機會拿500元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所創新板臉書抽獎活動最終回。(臺灣證券交易所/提供)
證交所創新板臉書抽獎活動最終回。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所臉書連續三波宣傳創新板，答題抽獎活動已進入最後一波，前兩波民眾參與踴躍，12月8日至14日為活動第三波，也是最後一波。只要簡單回答正確答案就有機會獲得500元禮券，名額共10名。最好康的是，完整參加三波活動，還有機會抽中1,000元。

第三波活動內容為臺灣創新板的問答，只要回答證交所為鼓勵符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術，以及創新能力或創新經營模式的公司申請上市所設立的上市板塊名稱？證交所今年9月再放寬合格投資人資格條件，財力證明降低為200萬元，最近兩年平均所得調整為多少元？就有機會獲得500元禮券，答題資訊請詳臺灣創新板網站（https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html）。

這波為參加「創新板 最強達人」臉書抽獎活動的最後機會，不要錯過拿500元禮券的好康，三波全勤還加碼抽1,000元！活動詳細資訊請關注「證交所官方臉書粉絲專頁」（https://reurl.cc/GKWyqx）。

創新板 證交所 禮券

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