國內首度發布 ESG 評等機構行為準則 集保結算所助力提升評等透明度

臺灣集中保管結算所配合金管會發布的上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，2023年12月集保結算所於國內首度發布「ESG評等機構行為準則」，對ESG評等機構的健全發展具里程碑意義。

該準則參考國際證券管理機構組織(IOSCO)及日本金融廳(FSA)分別於2021年及2022年發布的類似準則，並參考國內實務及業界意見後，共訂定七項原則31項指引，可望成為ESG評等機構的共同標準。

集保結算所表示，由於ESG評等應用的爆炸性成長，許多國家的監理機關已提出相關監理計畫，除已公布的IOSCO與日本金融廳外，包括歐盟、英國、新加坡等市場，均已發布相關草案，期能對ESG評等機構進行管理。然而這次集保結算所是全球第一個以ESG評等使用單位的身分，發布行為準則，期待能透過集保結算所與國內外ESG評等機構的緊密連結與合作，提高ESG評等的透明度，並保障我國受評公司相關權益。

集保結算所總經理陳德鄉指出，集保結算所營運的投資人關係整合平台(ESG IR平台)已收錄除我國公司治理評鑑外，更囊括全球六大ESG評等機構對台灣超過600家上市櫃公司的評等，是我國最主要的ESG評等使用單位之一。該行為準則的發布，不僅將接軌國際，也為市場樹立標準，集保結算所後續也將持續扮演我國受評公司與評等機構間的橋梁。

作為我國資本市場主要的市場基礎設施，集保結算所除核心的證券集保交割業務外，近年更積極涉入數位化服務，包括電子投票、股東會視訊會議、股務事務通知電子化，以及ESG投資工具等，並以「創新．韌性．永續．普惠金融」為企業信念，持續開展多元化數位服務。