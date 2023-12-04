全台最大音樂串流平台 KKBOX 明闖關上市審議會
知名音樂串流平台KKBOX集團宣布更名「KKCompany」後，向臺灣證券交易所正式申請股票上市，證券代號為科科科技（6950）。證交所明（5）日召開有價證券上市審議委員會第796次會議，將審議科科科技（KKCompany Technologies Inc.）申請股票上市案。
科科科技背後的大股東陣容堅強，包括中華電信、趨勢科技、台灣大哥大、宏達電，以及日本第二大電信公司KDDI、新加坡政府主權基金GIC，六大股東華麗陣容吸引市場關注。
根據證交所資料，科科科技公司負責人為王献堂董事長，資本額16.39億元，主要業務為經營音樂串流服務、多媒體科技服務、雲端智慧服務；2020年、2021年、2022年、2023年前三季稅前純益分別為2.89億元、0.71億元、2.34億元、0.36億元，每股稅後盈餘分別為2.35元，0.53元、1.71元、0.27元。
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