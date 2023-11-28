搶搭年底掛牌列車！這檔新股抽籤紅包上看10萬元、報酬率約87%

年底上市櫃新股掛牌潮啟動，統計目前還有7家公司將在12月12日前掛牌上市櫃，其中，今（28）日完成競價拍賣，預計11月30到12月4日辦理公開申購的兩家公司中，天虹（6937）的中籤紅包尤其誘人，以今日興櫃收盤價216元計算，抽中1張可望獲利10.1萬元，報酬率達87.82%。

台股近期進入大選、年底作夢等行情齊發階段，相對有利新股掛牌的蜜月行情表現，上市櫃公司年底新股掛牌潮啟動，除了明日將掛牌上櫃的衛司特及竣邦-KY；伯鑫、澤米、華凌則預計在12月5日掛牌，另外，天虹、寶陞則預計12月12日掛牌。

天虹、寶陞競價拍賣今日開標，天虹最低得標價格161元，最高得標價格196元，得標加權平均價格為168.54元，每股承銷價115元，預計11月30日到12月4日辦理公開申購，承銷張數1,256張，預計12月12日上市。

寶陞競價拍賣今日開標，最低得標價格76元，最高得標價格129.51元，得標加權平均價格為78.98元，每股承銷價72元，預計11月30日到12月4日辦理公開申購，承銷張數754張，預計12月12日上櫃。

天虹2002年成立，經營團隊來自全球最大半導體設備廠應用材料（Applied Materials），從維修半導體機台開始，主要業務包括半導體設備零備件、及自有品牌半導體設備，2019年底開發出自製的原子層沉積（ALD）設備，2021年獲晶電採用，成為台灣首家ALD本土設備供應商，且成功切入蘋果供應鏈。

天虹第3季合併營收5.38億元，創寫史上單季次高，毛利率43.16%，稅後純益8,940.6萬元，每股純益1.47元，累計今年前3季合併營收13.38億元，毛利率42.26%，稅後純益1.59億元， EPS為2.62元；今年10月合併營收0.89億元，月減74.9%，年減46.6%。

寶陞為全美最大台灣自有品牌地板通路商，深耕美國市場近12年，目前美國地區銷售占比達94%，台灣地區銷售占比為6%，近年積極布局美國地板、居家裝修市場，集團自2018年起擴大美國業務版圖，且在德州地區建置直營分銷據點，目前已有六個直營分銷據點與倉儲；累計今年前3季合併營收16.69億元，稅後純益9,103萬元，每股純益3.67元。

天虹今日收在216元，若以今日興櫃收盤價及承銷價的價差101元計算，中籤的投資人可望獲利10.1萬元，報酬率達87.82%；寶陞今日興櫃收盤價為88.4元，與承銷價有16.4元的價差，中籤可望獲利1.64萬元，報酬率22.77%；不過，中籤紅包可以實際落袋多少元，仍要視掛牌後的股價表現而定。