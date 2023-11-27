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台股下跌150點 三大法人賣超90.84億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（27）日開高走低，盤中最低一度跌至17133.76點，終場指數收在17137.42點，下跌150點，跌幅0.86%，跌破10日均線，成交量2,737.75億元，三大法人賣超90.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超18.32億元，投信賣超14.28億元，自營商賣超（合計）58.23億元，其中自營商（自行買賣）賣超16.17億元，自營商（避險）賣超42.05億元。

台股今盤中下殺，高低點震幅逾200點，終場下跌150點，電子股多數拉回休息整理，資金轉向生技股；中國大陸北方黴漿菌疫情嚴峻，預計國內將於明年農曆年後開始流行，加上本周四及即將舉辦醫療展，帶動今日生技股多檔漲停。

自營商 生技股

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