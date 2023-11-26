各家搶單 力捧醫療科技概念股

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣醫療科技展將自30日起開展，國內多家參展廠商近日紛紛對外預告今年展出特色。國內AI主要領頭羊廣達、緯創、宏碁、明基材、英華達等都將展出智慧醫療科技產品；長聖、樂迦等細胞治療公司將公布最新成果。各家公司將在這次展會中爭取中東、東協、歐洲等國際訂單，相關概念股將成為市場關注指標。

今年醫療科技展集結國內頂尖特色醫院、智慧AI、精準醫療產業、國際醫療要角集團，除國內各大醫院，國外科技大廠輝達、英特爾、微軟、甲骨文等都投入本次參展。

生策會表示，今年展出重點為AI結合智慧醫療，國內AI主要領頭羊包括廣達、緯創、宏碁、明基材、英華達等都將展出智慧醫療科技產品。預計展會中可看到創新AI醫療各項應用。

佳世達也將集結集團16家企業，現場展示AI智慧醫療與醫材科技實力。今年為明基佳世達集團第六度參加，集團參展企業逐年擴增，今年更著重AI智慧醫療趨勢，以科技業者之姿展示醫電整合量能，並將首度亮相引領未來的超音波探頭新技術。

AI 明基材 佳世達

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