隱形眼鏡族群再添生力軍 望隼闖關證交所審議會成功
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會今（22）日審議望隼（4771）申請股票上市案，審議結果「通過」，為繼精華、晶碩、亨泰光、視陽後，隱形眼鏡族群再添新生力軍。
根據證交所資料，望隼科技股份有限公司申請上市資本額5.24億元，董事長黃修權，總經理石安，主要業務是軟式拋棄型隱形眼鏡之研發、製造及銷售，內銷5.32%、外銷94.68%，董事長黃修權，總經理石安，共七席董事，合計持股23.61%，輔導上市承銷商為凱基證券，2020、2021、2022、2023年前三季稅前純益分別為1.28億元、3.29億元、3.81億元、5.64億元，每股稅後盈餘分別為2.94元、4.64元、6.02元、7.25元。
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