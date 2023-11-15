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CPI 降溫、美股報喜 台股跳空站上萬七大關

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股今（15）日開高走高，盤中一度拉升至17,143.88點，終場收17,128.78點，上漲213.07點，外資買超469.39億元，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國通膨數據降溫有感，聯準會升息預期下滑，帶動美股大漲，特別是科技股領頭強彈，激勵台股一開盤就跳空站穩萬七大關之上，帶動指數穩居短中長天期均線之上，表現強勢。

孫傳恕說明，隨著美債殖利率與美元指數回落，資金轉向風險性資產，有利股市資金活水充沛，且從景氣面來看，不論美國或台灣都見到景氣落底回升，包括美國第3季GDP初值成長4.9%，為近兩年來最快增速，台灣景氣燈號轉為黃藍燈，反映製造業景氣回溫，及台灣出口金額由負轉正。

另外，盤點目前利多因子包括晶圓龍頭大廠10月營收報喜、歐美進入年底消費旺季、台灣選舉行情發酵、拜習會氣氛樂觀等，短線可觀察台股是否正式站穩萬七。

針對年底旺季行情與明年的台股趨勢，孫傳恕認為，考量台股景氣觸底緩升，2024年行情仍首選電子股與成長股，根據預估，全球記憶體、PC、手機等科技族群明年市場表現將由負轉正，保德信內部統計也顯示，2024年電子獲利表現持續優於傳產，其中IC設計、記憶體、電子零組件等有望繳出亮眼年增幅，傳產則以紡織產業看升。

2024 景氣燈號 台股

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