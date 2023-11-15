8檔MSCI全球小型指數新增成分股齊漲 愛山林漲停最搶眼

MSCI（明晟）公布半年度調整結果，全球標準指數（MSCI ACWI）台股成分股新增世芯-KY（3661），巨大（9921）遭刪除後轉列全球小型指數成分股；全球小型指數台股成分股新增8檔，今（15）日齊漲，尤以愛山林（2540）的漲勢最強，盤中亮燈漲停，矽統（2363）上漲逾半根停板。

MSCI公布半年度調整結果，預計11月30日尾盤生效，在「MSCI全球市場指數」權重調升0.01個百分點，由1.60%調升至1.61%；但在「MSCI全球新興市場指數」則是調降0.03個百分點，權重由15.1%下調至15.07%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重調降0.06個百分點，由17.28%下調至17.22%。

MSCI全球標準指數的台股成分股新增世芯-KY，刪除巨大，巨大轉列全球小型指數台股，成分股維持90檔，權重調升最多的是新增成分股世芯-KY，權重為0.57%，權重調降最多則是台積電（2330），權重為42.02%，調降0.2個百分點。

MSCI全球小型指數的台股成分股新增8檔，矽統、愛山林、碩天（3617）、營邦（3693）、定穎投控（3715）、旺矽（6223）、北基（8927）、巨大；世芯-KY被刪除，轉列全球標準指數台股成分股。

台股今日開高大漲，世芯-KY新增入列MSCI全球標準指數成分股，但出現利多出盡的表現，股價開高走低，盤中翻黑；不過新增8檔MSCI全球小型指數成分股則是同步上漲，巨大雖轉列MSCI全球小型指數成分股，股價卻是開低走高，以162.5元開低後翻紅，一度拉升至172元，盤中漲幅逾4%。

愛山林以82.8元開高走高，衝上漲停90.2元，股價表現最為強勢；矽統以47.25元開高後一度拉升至49元，盤中漲幅逾5%；定穎投控早盤以漲停100元開出，盤中漲幅逾2%；北基、碩天、營邦、旺矽也是上漲。