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台指期夜盤大漲逾1％ 領先站上萬七大關

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美股道瓊指數上漲，加上14日台股上漲、距離萬七僅有咫尺之遙，激勵期貨市場押寶性買盤大舉進場，推升台指期夜盤勁揚百餘點，至10點40分，台指期夜盤已大漲逾180點、漲幅超過1%，報價17,128點。

近來台股V型強彈，11月來短短10個交易日，現貨市場已大漲超過900點，14日收盤16,915點，距離萬七僅有咫尺之遙。

隨指數強勁翻漲，市場氛圍明顯轉趨偏多，反映在期貨市場上，也連帶強勢揚升。尤其股期雙市近來連連處於正價差，更引動投資人對於後市偏多聯想的敏感神經。

由於美股道瓊指數、那斯達克指數、及費城半導體指數14日紛紛大漲逾1%，激勵台指期夜盤也強揚超過180點、漲幅逾1%，市場預期將帶動15日台股正式站上萬七大關。

台指期 台股

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