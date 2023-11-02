快訊

國體大驚傳警匪追逐！駕駛「以為被通緝」飆車狂衝 學生尖叫險遭撞

比壓縮機還少見！飲料杯「1設計」日網讚天才 台人看傻：我們的日常

「台灣奇案」女星驚傳過世 郭美珠沉痛證實：無病痛了

證交所與會計師事務所並肩推動優質企業上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所與會計師事務所並肩推動優質企業上市((臺灣證券交易所/提供)
臺灣證券交易所與會計師事務所並肩推動優質企業上市((臺灣證券交易所/提供)

為協助更多優質企業加入台灣資本市場行列，臺灣證券交易所11月2日攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於台北寒舍艾美酒店共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀集來自生技醫療、資訊軟體、餐飲娛樂等各產業具創新性與成長潛力的企業參與交流，在熱烈互動中，活動圓滿結束。

證交所董事長林修銘開場致詞時表示，台灣資本市場蓬勃發展，長期以來備受國際資金青睞，以深具研發實力與競爭力的電子產業和特色產業生態系，讓台灣累積相當堅強的硬實力。而隨著政府陸續推出產業創新與核心戰略計畫與政策，加速新經濟產業崛起和「數位」、「永續」雙軸轉型，證交所將持續與新創生態圈互動交流，形塑產業新藍圖，打造多元價值鏈，以資本市場驅動台灣產業轉型。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢致詞表示，全球資本市場處於不穩定經濟環境中，惟台灣資本市場憑藉透明的法規與健全的體質，因而具備相當競爭優勢，加上資本市場法規滾動式調整，已有多家創新企業相繼送件與掛牌成功，為IPO市場注入新活力，未來也將持續推動更多優質企業加入台灣資本市場。

會中邀請今年6月掛牌上市的華安醫學公司（6657）總經理陳翰民簡報分享IPO過程中企業主面臨的挑戰與歷程，期盼透過上市經驗分享，協助及吸引更多潛在優質企業加入資本市場。

另德勤商務法律事務所律師陳盈蓁以「從資本市場看企業永續轉型」為題，就近期公司治理所關注焦點，包括永續發展行動方案、氣候變遷和淨零排放等議題，在ESG浪潮下企業如何因應與面對，讓ESG成為企業競爭優勢，進行專題分享。

證交所上市服務團隊也簡報說明台灣資本市場現況及IPO流程，並與企業先進們溝通交流，透過經驗分享和中介機構的專業輔導，共同協助具上市意願的優質企業順利進行IPO規劃，加速前進資本市場籌資發展。

證交所表示，將繼續推動產業多元化的發展方向，並發揮正面影響力，讓更多不同領域的新經濟公司加入資本市場，在互惠共好基礎下，創造台灣新價值。

資本市場 證交所 IPO

延伸閱讀

財富管理論壇／台新投顧全球策略研究部長江浩農：AI、通膨、ESG躍關鍵字

證交所引活水招手日本資金 董座林修銘：透過連結基金赴東京掛牌

證交所打國際盃 助產業轉型

中小企出ESG報告 有解

相關新聞

AI族群反彈、權值股穩盤 台股勁揚358點收16396點站上月線

美股勁揚帶動台股今（2）日開高走高、站上月線，大型權值股集體反彈穩盤，台股收盤指數16396.95點，上漲358.39點...

外資回補台股逾160億元 這檔大買4.4萬張成買超榜首

台股今（2）日開高走高收最高，終場收16,396.95點，一舉收復5日線及月線，上漲358.39點，漲幅2.23%，成交...

台股上漲358點 三大法人買超214億元

台股今（2）日開高走高收最高，終場收16396.95點，一舉收復5日線及月線，上漲358.39點，漲幅2.23%，成交量...

助陣零股交易 證期局：11月27日起 盤中零股行情揭露間隔「縮至5秒」

證期局今日宣布，盤中零股行情揭露時間，將從112年11月27日起，將改與成股一致，由10秒縮為5秒，這也是證期局擴大零股...

台股超級行情來了 法人：留意半導體ETF波段進場訊號

台股超級行情來了！美國聯準會11月議結束後，鮑爾主席釋出「鷹派暫停升息」利多，Fed連續2次不升息，帶動全球股市表現激昂...

今年十月變數特多 謝金河：富士康事件衝擊股市生態

對股票市場的投資人來說，Sell in May！五月是賣股票的季節，但「金九銀十」，十月通常是股票最容易上漲的季節，但今年十月變數特多，全球股市全是「跌市」，台股當然也不例外。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。