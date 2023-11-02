證交所與會計師事務所並肩推動優質企業上市

為協助更多優質企業加入台灣資本市場行列，臺灣證券交易所11月2日攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於台北寒舍艾美酒店共同舉辦「推動優質企業上市座談會」，邀集來自生技醫療、資訊軟體、餐飲娛樂等各產業具創新性與成長潛力的企業參與交流，在熱烈互動中，活動圓滿結束。

證交所董事長林修銘開場致詞時表示，台灣資本市場蓬勃發展，長期以來備受國際資金青睞，以深具研發實力與競爭力的電子產業和特色產業生態系，讓台灣累積相當堅強的硬實力。而隨著政府陸續推出產業創新與核心戰略計畫與政策，加速新經濟產業崛起和「數位」、「永續」雙軸轉型，證交所將持續與新創生態圈互動交流，形塑產業新藍圖，打造多元價值鏈，以資本市場驅動台灣產業轉型。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢致詞表示，全球資本市場處於不穩定經濟環境中，惟台灣資本市場憑藉透明的法規與健全的體質，因而具備相當競爭優勢，加上資本市場法規滾動式調整，已有多家創新企業相繼送件與掛牌成功，為IPO市場注入新活力，未來也將持續推動更多優質企業加入台灣資本市場。

會中邀請今年6月掛牌上市的華安醫學公司（6657）總經理陳翰民簡報分享IPO過程中企業主面臨的挑戰與歷程，期盼透過上市經驗分享，協助及吸引更多潛在優質企業加入資本市場。

另德勤商務法律事務所律師陳盈蓁以「從資本市場看企業永續轉型」為題，就近期公司治理所關注焦點，包括永續發展行動方案、氣候變遷和淨零排放等議題，在ESG浪潮下企業如何因應與面對，讓ESG成為企業競爭優勢，進行專題分享。

證交所上市服務團隊也簡報說明台灣資本市場現況及IPO流程，並與企業先進們溝通交流，透過經驗分享和中介機構的專業輔導，共同協助具上市意願的優質企業順利進行IPO規劃，加速前進資本市場籌資發展。

證交所表示，將繼續推動產業多元化的發展方向，並發揮正面影響力，讓更多不同領域的新經濟公司加入資本市場，在互惠共好基礎下，創造台灣新價值。